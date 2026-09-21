В Сурхандарье студентку, пытавшуюся продать своего новорожденного ребенка, приговорили к 6 годам лишения свободы

·56·Общество
В Сурхандарье студентку, пытавшуюся продать своего новорожденного ребенка, приговорили к 6 годам лишения свободы

В Термезском районе Сурхандарьинской области студентка университета приговорена к шести годам лишения свободы за попытку продать своего четырехдневного сына за 1 500 долларов.

Согласно судебным документам, С.Ж., 2002 года рождения, в марте 2025 года познакомилась с парнем по имени Ш. и забеременела. В январе 2026 года, когда приблизилось время родов, она обратилась в родильный дом Термезского района и 11 января родила мальчика.

После этого она познакомилась в роддоме с женщиной по имени Г.Ж. Они договорились о передаче младенца за 1 500 долларов США. Подсудимая заявила, что намеревалась использовать деньги для оплаты контракта на учебу.

15 января 2026 года С.Ж. была задержана правоохранительными органами во время получения оговоренных денег и написания расписки. Сообщается, что у нее в качестве вещественных доказательств были изъяты 1 400 долларов и 1,2 миллиона сумов.

На судебном заседании С.Ж. признала свою вину. Она сообщила, что члены ее семьи не знали о ее беременности.

Термезский районный суд по уголовным делам признал С.Ж. виновной по пункту «а» части 3 статьи 135 Уголовного кодекса. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Сурхандарьинская областьТермезский районС.Ж.продажа детей
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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