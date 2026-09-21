Вазира Юнусова рассказала, как изменила мнение свекрови: «Свекровь обижалась на меня»

Актриса Вазира Юнусова в передаче «Daryo Lifestyle» рассказала о том, как ее свекровь изначально обижалась на нее из-за слухов вокруг о том, что она якобы не до конца выполняет обязанности невестки, после чего она попросила супруга привезти мать и решила целый день повсюду брать ее с собой.

Актриса поделилась: «Свекровь поверила разговорам женщин в махалле и обиделась на меня. До нее дошли слова: “Невестка не служит, соседи тоже судачат”».

Тогда я сказала мужу: “Привезите маму”. И, ничего не объясняя супругу, целый день носила свекровь с собой. В те времена мы ходили на свадебные обряды поздравления невесток (“келин салом”). Встала в четыре-пять утра и ее тоже взяла на “келин салом”.

Побывав на двух-трех “келин салом”, я отвезла свекровь в театр. Усадила ее, а сама репетировала до часу дня. После часу дня мы поехали на традиционные посиделки (“чал”). Свекровь сидела и наблюдала, а я, проведя посиделки, снова вернулась в театр. Свекровь сидела смотрела спектакль, а я играла роль на сцене.

Выйдя оттуда, вечером мы пошли на женское застолье, провели и его, а потом вернулись домой. В то время как свекровь отдыхала дома, я приготовила ужин для мужа и детей. Подмела полы, вручную постирала белье. Развесила его, везде убралась и перегладила одежду.

Сделав дела мужа и детей, я поспала всего два-три часа. Утром мой день начался заново.

Тогда я сказала свекровь: “Ойя, пойдемте на “келин салом””, на что она ответила: “Хватит, хватит, дочка. Иди сама. Я поняла твою жизнь”.

Затем она вознесла руки со словами: “Я доверила тебе своего сына. Вверяю вас Аллаху”, и благословила нас. “Растите, живите счастливой жизнью с моим сыном”, — сказала она. С тех пор она поняла меня и поблагодарила», — рассказала Вазира Юнусова.