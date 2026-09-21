Вазира Юнусова рассказала, как изменила мнение свекрови: «Свекровь обижалась на меня»

·52·Культура
Вазира Юнусова рассказала, как изменила мнение свекрови: «Свекровь обижалась на меня»

Актриса Вазира Юнусова в передаче «Daryo Lifestyle» рассказала о том, как ее свекровь изначально обижалась на нее из-за слухов вокруг о том, что она якобы не до конца выполняет обязанности невестки, после чего она попросила супруга привезти мать и решила целый день повсюду брать ее с собой.

Актриса поделилась: «Свекровь поверила разговорам женщин в махалле и обиделась на меня. До нее дошли слова: “Невестка не служит, соседи тоже судачат”».

Тогда я сказала мужу: “Привезите маму”. И, ничего не объясняя супругу, целый день носила свекровь с собой. В те времена мы ходили на свадебные обряды поздравления невесток (“келин салом”). Встала в четыре-пять утра и ее тоже взяла на “келин салом”.

Побывав на двух-трех “келин салом”, я отвезла свекровь в театр. Усадила ее, а сама репетировала до часу дня. После часу дня мы поехали на традиционные посиделки (“чал”). Свекровь сидела и наблюдала, а я, проведя посиделки, снова вернулась в театр. Свекровь сидела смотрела спектакль, а я играла роль на сцене.

Выйдя оттуда, вечером мы пошли на женское застолье, провели и его, а потом вернулись домой. В то время как свекровь отдыхала дома, я приготовила ужин для мужа и детей. Подмела полы, вручную постирала белье. Развесила его, везде убралась и перегладила одежду.

Сделав дела мужа и детей, я поспала всего два-три часа. Утром мой день начался заново.

Тогда я сказала свекровь: “Ойя, пойдемте на “келин салом””, на что она ответила: “Хватит, хватит, дочка. Иди сама. Я поняла твою жизнь”.

Затем она вознесла руки со словами: “Я доверила тебе своего сына. Вверяю вас Аллаху”, и благословила нас. “Растите, живите счастливой жизнью с моим сыном”, — сказала она. С тех пор она поняла меня и поблагодарила», — рассказала Вазира Юнусова.

Вазира ЮнусоваDaryo LifestyleСвекровьТеатр
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Дилноза Кубаева вспомнила сцену вождения автомобиля в фильме «Келгинди келин»Дилноза Кубаева вспомнила сцену вождения автомобиля в фильме «Келгинди келин»Сегодня, 15:43Греческий фурор, разбитые тарелки: Райхон необычно отметила день рождения (видео)Греческий фурор, разбитые тарелки: Райхон необычно отметила день рождения (видео)Сегодня, 15:37Азода вернулась в Узбекистан (видео)Азода вернулась в Узбекистан (видео)Сегодня, 15:15Сколько свадеб Муниса Ризаева посещает за один день? Она обновила собственный рекорд и сделала громкое обращение!Сколько свадеб Муниса Ризаева посещает за один день? Она обновила собственный рекорд и сделала громкое обращение!Сегодня, 15:12«Бог вернул»: Азиз Раметов выздоровел после лечения и возвращается в большое кино«Бог вернул»: Азиз Раметов выздоровел после лечения и возвращается в большое киноСегодня, 14:53Шахзода Мухамедова почему прикрепила огромный бант к созданному ею наряду? Она ответила на вопрос, который интересовал многихШахзода Мухамедова почему прикрепила огромный бант к созданному ею наряду? Она ответила на вопрос, который интересовал многихСегодня, 14:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси