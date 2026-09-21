Азода вернулась в Узбекистан (видео)

·83·Культура
Азода вернулась в Узбекистан (видео)

Певица Азода Юсупахмет сообщала, что пережила тяжелый период в своей жизни и проходила лечение в Турции. По словам артистки, во время беременности у нее возникли проблемы со здоровьем, после чего ей якобы поставили диагноз «рак». Однако после обследований в Турции выяснилось, что диагноз, поставленный в Узбекистане, был ошибочным.

Позже Азоде сделали операцию в Турции. Она рассказала, что 70 дней назад столкнулась с одним из самых тяжелых испытаний в своей жизни, подчеркнув, что главной опорой для нее в этот период стали семья, близкие и молитвы поклонников.

«Мама, семья, муж были рядом. Благодаря вашим молитвам, помощи врачей и крошечной частичке собственной силы я прошла этот путь», — написала певица.

Азода отметила, что встретила новости об окончании лечения со слезами на глазах и чувством благодарности, написав: «70 дней испытаний... И сегодня в моем сердце снова надежда. Алхамдулиллах за любое состояние».

На днях певица вернулась в Узбекистан. Она опубликовала на своей странице видео, на котором запечатлено, как близкие встречают ее в аэропорту.

Поклонники желают Азоде, чтобы тяжелые дни остались позади, и направляют ей теплые пожелания жить здоровой и счастливой жизнью.

Певица Азодаоперация в Турциираклечилась в Турции
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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