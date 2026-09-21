Шахзода Мухамедова почему прикрепила огромный бант к созданному ею наряду? Она ответила на вопрос, который интересовал многих

·82·Культура
Шахзода Мухамедова почему прикрепила огромный бант к созданному ею наряду? Она ответила на вопрос, который интересовал многих

Актриса и дизайнер Шахзода Мухамедова ответила на вопрос поклонников о том, почему большой розовый бант на ее новом творческом наряде был выбран именно такого размера. По ее словам, размер банта случаен не был — он создан именно так, чтобы привлекать внимание и придавать наряду уникальность.

Шахзода рассказала, что после ее предыдущего поста многие поклонники обратили внимание на размер банта на платье. Некоторые спрашивали ее, почему она не сделала бант поменьше.

"Раньше, когда я пришивала к своим нарядам маленькие, скромные банты, их вообще никто не замечал", — написала она.

По мнению дизайнера, в современной моде вместо простоты больше внимания привлекают необычные и бросающиеся в глаза детали. Шахзода подчеркнула, что элементы крупного объема встречаются и в современных тенденциях высокой моды. Для нее бант — это не просто украшение, а символ гламура, креативности и смелости.

Она выразила желание, чтобы ее одежда не оставалась просто тканью, а вызывала у человека какие-то эмоции.

По словам Шахзоды Мухамедовой, то, что поклонники обсудили размер банта, показывает, что ее дизайнерская идея достигла своей цели.

"Если этот бант заставил вас остановиться и высказать мнение, значит, моя дизайнерская идея сработала на сто процентов", — прокомментировала она.

Она назвала большой розовый бант своим «креативным манифестом».

Шахзода МухамедоваРозовый бантКреативный манифест
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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