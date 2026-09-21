У берегов Маврикия на глубине 18 метров нашли Коран (видео)

Южноафриканский дайвер и фотограф Иен Хаггерти обнаружил экземпляр Корана недалеко от побережья Маврикия, на глубине примерно 18 метров от поверхности океана. Об этом сообщает ММ Невс.

Инцидент произошел в апреле 2023 года. Во время очередного погружения Хаггерти наткнулся на лежащую в открытом виде на дне моря книгу. Сначала он подумал, что это журнал, но позже выяснил, что книга является экземпляром Корана.

На распространенном видео видно, как Коран лежит в открытом виде на морском дне. В некоторых источниках отмечается, что на раскрытых страницах видны аяты из суры «Аль-Араф» о пророке Нухе и его народе.

Сам Хаггерти рассказал, что не знает, как Коран попал на дно моря или как долго он там находился. Он оставил книгу в том виде, в каком нашел. Спустя неделю, когда он вернулся на то же место, Корана там уже не было.

Видео происшествия широко распространилось в социальных сетях. Однако точное время нахождения Корана на морском дне и то, как он туда попал, до сих пор неизвестно.