В Греции тысячи птиц заполнили небо: редкое зрелище над мостом (видео)

·86·Мир
В Греции тысячи птиц заполнили небо: редкое зрелище над мостом (видео)

Над мостом Рио-Антирио в Греции тысячи птиц собрались вместе, создав редкое зрелище, которое поразило зрителей. В результате крайне близкого движения птиц друг к другу казалось, будто они представляют собой единое живое существо, скользящее над водой.

Птицы огромной стаей одновременно меняли направление и синхронно летели по небу.

Самое интересное то, что внутри столь плотной стаи птицы могут передвигаться, не сталкиваясь друг с другом.

Согласно наблюдениям, при движении в стае птицы способны развивать скорость около 40 километров в час. А их одновременное изменение направления издалека производит впечатление движения единого организма.

Эта картина над мостом Рио-Антирио в очередной раз продемонстрировала одно из самых удивительных явлений природы.

мост Рио-АнтириоГрециястая птицскольжение
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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