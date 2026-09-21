Историческая путевка: женская национальная сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал Азиатских игр

·60·Спорт
Историческая путевка: женская национальная сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал Азиатских игр

На футбольном турнире продолжающихся на зеленых полях Японии КсКс Летних Азиатских игр женская национальная сборная Узбекистана продемонстрировала беспрецедентную волю и высокое мастерство, досрочно пробившись в стадию плей-офф. Наши девушки-футболистки под руководством литовского специалиста Котрины Кульбите в решающем 3-м туре группового этапа встретились со сборной Гонконга и в драматичном противостоянии одержали волевую победу со счетом 2:1. Хотя на 35-й минуте встречи Диёрахон Хабибуллаева открыла счет, в начале второго тайма Чан Чунг восстановила равновесие, обострив ситуацию.

Однако на 90+2-й минуте компенсированного времени Мафтуна Шойимова хладнокровно реализовала назначенный спорный пенальти, принеся нашей команде золотые 3 очка. Сыграв вничью в групповом этапе со столь сильными командами континента, как сборные Филиппин и Китая, наши представительницы, шедшие без поражений, набрали в общей сложности 5 очков, заняли 2-е место и официально оформили путевку в четвертьфинал.

Итак, как подопечные Котрины Кульбите преодолели давление Гонконга, как пенальти в компенсированное время повлиял на психологию сборной и сможет ли женский футбол Узбекистана войти в четверку сильнейших в Азии?

«Мастерство Хабибуллаевой, пенальти на последних секундах и беспроигрышная серия»: 5 важных шагов к четвертьфиналу

Важнейшие моменты матча женской сборной Узбекистана против Гонконга и результатов в группе:

  • Беспроигрышный марш: Сборная достойно сыграла вничью в группе с многократными чемпионками и участницами континента — Филиппинами и Китаем, а также одолела Гонконг;

  • Гол на 35-й минуте: Главный бомбардир команды Диёрахон Хабибуллаева открыла счет в первом тайме, выведя наших представительниц вперед;

  • Ответный гол и возникшее давление: На 55-й минуте представительница Гонконга Чан Чунг сравняла счет (1:1), вынудив узбекских футболисток приложить максимум усилий для решающих атак;

  • Решающий пенальти на 90+2-й минуте: Лидер команды Мафтуна Шойимова точно реализовала штрафной удар, назначенный в последние мгновения матча, забив победный мяч;

  • Плей-офф и 5 очков: Узбекистан набрал в общей сложности 5 очков в трех матчах, завоевал почетное 2-е место в группе и вышел в четвертьфинал.

Азиатские игры: Статистика матча между Узбекистаном и Гонконгом

Детали матча 3-го тура и сравнение итоговых показателей в группе:

Показатели и критерии

Национальная сборная Узбекистана

Национальная сборная Гонконга

Итоговый счет

2

1

Авторы голов

Д. Хабибуллаева (35'), М. Шойимова (90+2' пен)

Чан Чунг (55')

Общие очки в группе

5 очков (1 победа, 2 ничьи, 0 поражений)

Вне зоны плей-офф

Итоговое место в группе

2-е место (Получила путевку в четвертьфинал)

Завершила борьбу в группе

Главный тренер команды

Котрина Кульбите (Литва)

Штаб местных тренеров

Предыдущие результаты

Ничья с Филиппинами, ничья с Китаем

Потери очков в квалификации

Футбольная экспертиза: Почему этот результат команды Котрины Кульбите — историческое достижение?

Выводы спортивных аналитиков и экспертов национального футбола:

  • Стабильность перед лицом грандов вроде Китая и Филиппин: То, что команда не проиграла в группе сильнейшим женским сборным континента — Китаю и участнику чемпионата мира Филиппинам, показало правильность выстроенной тактики тренера Кульбите;

  • Эмоциональная стойкость и ментальная сила: При счете 1:1, когда ничейный результат мог спутать все карты, пробивать пенальти на 90+2-й минуте требует огромной психологической выдержки; Мафтуна успешно справилась с этим испытанием;

  • Гармония атаки и обороны: Скорость Диёрахон Хабибуллаевой в ситуациях один на один и активность при стандартных положениях делают линию атаки сборной Узбекистана опасной для любого соперника;

  • Новая эра в женском футболе: Эта победа является практическим доказательством того, что развитие женского футбола в Узбекистане, создание инфраструктуры и привлечение международных тренеров дают свои плоды.

Женская сборная Узбекистана теперь готовится к упорному четвертьфинальному матчу за медали Азиатских игр.

По вашему мнению, сможет ли наша команда под руководством Котрины Кульбите успешно преодолеть и четвертьфинальный барьер, поднявшись на пьедестал Азиатских игр? Как вы оцениваете хладнокровие Мафтуны Шойимовой, реализовавшей пенальти на 90+2-й минуте? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой яркой волевой победой нашей сборной со всеми любителями футбола и близкими!

Женская сборная УзбекистанаКотрина КульбитеМафтуна ШойимоваАзиатские игры
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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