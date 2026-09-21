Историческая путевка: женская национальная сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал Азиатских игр

На футбольном турнире продолжающихся на зеленых полях Японии КсКс Летних Азиатских игр женская национальная сборная Узбекистана продемонстрировала беспрецедентную волю и высокое мастерство, досрочно пробившись в стадию плей-офф. Наши девушки-футболистки под руководством литовского специалиста Котрины Кульбите в решающем 3-м туре группового этапа встретились со сборной Гонконга и в драматичном противостоянии одержали волевую победу со счетом 2:1. Хотя на 35-й минуте встречи Диёрахон Хабибуллаева открыла счет, в начале второго тайма Чан Чунг восстановила равновесие, обострив ситуацию.

Однако на 90+2-й минуте компенсированного времени Мафтуна Шойимова хладнокровно реализовала назначенный спорный пенальти, принеся нашей команде золотые 3 очка. Сыграв вничью в групповом этапе со столь сильными командами континента, как сборные Филиппин и Китая, наши представительницы, шедшие без поражений, набрали в общей сложности 5 очков, заняли 2-е место и официально оформили путевку в четвертьфинал.

Итак, как подопечные Котрины Кульбите преодолели давление Гонконга, как пенальти в компенсированное время повлиял на психологию сборной и сможет ли женский футбол Узбекистана войти в четверку сильнейших в Азии?

«Мастерство Хабибуллаевой, пенальти на последних секундах и беспроигрышная серия»: 5 важных шагов к четвертьфиналу

Важнейшие моменты матча женской сборной Узбекистана против Гонконга и результатов в группе:

Беспроигрышный марш: Сборная достойно сыграла вничью в группе с многократными чемпионками и участницами континента — Филиппинами и Китаем, а также одолела Гонконг;

Гол на 35-й минуте: Главный бомбардир команды Диёрахон Хабибуллаева открыла счет в первом тайме, выведя наших представительниц вперед;

Ответный гол и возникшее давление: На 55-й минуте представительница Гонконга Чан Чунг сравняла счет (1:1), вынудив узбекских футболисток приложить максимум усилий для решающих атак;

Решающий пенальти на 90+2-й минуте: Лидер команды Мафтуна Шойимова точно реализовала штрафной удар, назначенный в последние мгновения матча, забив победный мяч;

Плей-офф и 5 очков: Узбекистан набрал в общей сложности 5 очков в трех матчах, завоевал почетное 2-е место в группе и вышел в четвертьфинал.

Азиатские игры: Статистика матча между Узбекистаном и Гонконгом

Детали матча 3-го тура и сравнение итоговых показателей в группе:

Показатели и критерии Национальная сборная Узбекистана Национальная сборная Гонконга Итоговый счет 2 1 Авторы голов Д. Хабибуллаева (35'), М. Шойимова (90+2' пен) Чан Чунг (55') Общие очки в группе 5 очков (1 победа, 2 ничьи, 0 поражений) Вне зоны плей-офф Итоговое место в группе 2-е место (Получила путевку в четвертьфинал) Завершила борьбу в группе Главный тренер команды Котрина Кульбите (Литва) Штаб местных тренеров Предыдущие результаты Ничья с Филиппинами, ничья с Китаем Потери очков в квалификации

Футбольная экспертиза: Почему этот результат команды Котрины Кульбите — историческое достижение?

Выводы спортивных аналитиков и экспертов национального футбола:

Стабильность перед лицом грандов вроде Китая и Филиппин: То, что команда не проиграла в группе сильнейшим женским сборным континента — Китаю и участнику чемпионата мира Филиппинам, показало правильность выстроенной тактики тренера Кульбите;

Эмоциональная стойкость и ментальная сила: При счете 1:1, когда ничейный результат мог спутать все карты, пробивать пенальти на 90+2-й минуте требует огромной психологической выдержки; Мафтуна успешно справилась с этим испытанием;

Гармония атаки и обороны: Скорость Диёрахон Хабибуллаевой в ситуациях один на один и активность при стандартных положениях делают линию атаки сборной Узбекистана опасной для любого соперника;

Новая эра в женском футболе: Эта победа является практическим доказательством того, что развитие женского футбола в Узбекистане, создание инфраструктуры и привлечение международных тренеров дают свои плоды.

Женская сборная Узбекистана теперь готовится к упорному четвертьфинальному матчу за медали Азиатских игр.

По вашему мнению, сможет ли наша команда под руководством Котрины Кульбите успешно преодолеть и четвертьфинальный барьер, поднявшись на пьедестал Азиатских игр? Как вы оцениваете хладнокровие Мафтуны Шойимовой, реализовавшей пенальти на 90+2-й минуте? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой яркой волевой победой нашей сборной со всеми любителями футбола и близкими!