«Он боится и просит 15 миллионов»: Арман Царукян бросил открытый вызов Джастину Гейджи

·65·Спорт
«Он боится и просит 15 миллионов»: Арман Царукян бросил открытый вызов Джастину Гейджи

В легком весе самого престижного промоушена смешанных единоборств в мире — UFC — долгожданная чемпионская интрига вышла на новый, крайне горячий этап. Поднявшийся в октагон на турнире UFC 331 армянский топ-претендент Арман Царукян одержал яркую досрочную победу над опасным бразильским нокаутером Маурисио Руффи, нокаутировав его ударами локтями уже в первом раунде. После этого страшного финиша Царукян открыто обрушился с критикой на действующего чемпиона Джастина Гейджи, обвинив его в откровенном уклонении от чемпионского боя.

По мнению Армана, Гейджи никогда не произносит его имя и мечтал остановить его чужими руками — руками Руффи. Царукян обвинил соперника в уловках: поисках отговорок, требованиях боя с Илией Топурией или угрозах завершить карьеру путем намеренного запроса астрономического гонорара в 15 миллионов долларов. Требование претендента жесткое: либо чемпион выходит с ним в октагон для защиты пояса, либо освобождает его и уступает дорогу молодым бойцам. Так почему же Гейджи избегает Царукяна, как глава UFC Дана Уайт отреагирует на требование в 15 миллионов долларов и кто станет новым королем легкого веса?

«Нокаут в первом раунде и отговорка на 15 миллионов»: 5 важных пунктов заявления Царукяна

Самые громкие факты и аргументы, прозвучавшие в октагоне после турнира UFC 331:

  • Молниеносная победа в 1-м раунде: Арман Царукян заставил бразильца Маурисио Руффи капитулировать уже в первом раунде мощными ударами локтями;

  • «Он боится произнести мое имя»: Царукян подчеркнул, что Джастин Гейджи абсолютно не упоминает его имя и опасается поражения;

  • Надежды, возложенные на Руффи: По мнению претендента, чемпион рассчитывал победить Армана руками Руффи и проложить себе безопасный путь;

  • Торг на 15 миллионов долларов: Было разоблачено, что для отказа от этого боя Гейджи просит супербой с Илией Топурией или выдвигает нереалистичное условие в 15 миллионов долларов, чтобы избежать поединка;

  • «Освободи пояс или драться!»: Царукян выдвинул Гейджи ультиматум, потребовав достойно защитить титул либо освободить его и уйти на пенсию.

Решающее противостояние легкого веса UFC: показатели Царукяна и Гейджи

Текущее состояние и статистическое сравнение двух сильных бойцов:

Показатели и критерии

Арман Царукян

Джастин Гейджи

Текущий статус

Претендент №1 (герой UFC 331)

Действующий чемпион UFC в легком весе

Результат последнего боя

Нокаут в 1-м раунде против Маурисио Руффи

Защита пояса и чемпионский бой

Стиль боя

Борьба, контроль в партере и мощные удары локтями

Агрессивный кикбоксинг, тяжелые лоу-кики

Главное требование

Безотлагательный чемпионский бой

Бой с Илией Топурией или гонорар в $15 млн

Психологическое давление

Пиковая уверенность и абсолютная агрессия

Колебания между завершением карьеры и сохранением пояса

Экспертиза ММА и UFC: Почему это столкновение неизбежно и кто победит?

Выводы обозревателей смешанных единоборств и спортивных аналитиков:

  • Неудобный стиль Царукяна: Безупречная борцовская база Армана и разрушительные удары локтями всегда были самым страшным кошмаром для таких ударников, как Гейджи;

  • Финансовая и психологическая тактика Гейджи: Требуя 15 миллионов долларов или вызывая на бой чемпионов из других весов (Топурию), чемпион ищет наиболее прибыльный вариант и уклоняется от претендентов с высоким риском поражения;

  • Давление Даны Уайта: После яркого нокаута на UFC 331 у руководства промоушена не останется других причин не дать Царукяну шанс побороться за пояс;

  • Смена поколений в легком весе: По мнению экспертов, эпоха таких ветеранов, как Гейджи и Порье, подходит к концу, и новая волна во главе с Царукяном полностью захватывает дивизион.

Это смелое выступление Армана Царукяна и разгром Маурисио Руффи превратили борьбу за чемпионский пояс UFC в самое ожидаемое противостояние года.

А как считаете вы, действительно ли Джастин Гейджи опасается борцовских навыков Армана Царукяна и избегает боя, или это просто пиар-игра ради больших денег? Если этот бой состоится, кто станет чемпионом легкого веса — Царукян или Гейджи? Оставляйте свое личное мнение и анализ боя в комментариях, а также делитесь самой горячей новостью октагона со всеми любителями ММА и спорта!

Арман ЦарукянДжастин ГейджиUFC 331Маурисио Руффи
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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