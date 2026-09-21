«Заплатят хорошие деньги — снова выйду»: Махмуд Мурадов прокомментировал поражение от Долидзе

·56·Спорт
«Заплатят хорошие деньги — снова выйду»: Махмуд Мурадов прокомментировал поражение от Долидзе

Известный узбекский боец ММА, бывшая звезда UFC Махмуд Мурадов впервые обратился к своим фанатам с открытым и бескомпромиссным заявлением после резонансного боя в Грузии. 19 сентября на турнире «HYPE Георгиа» в Тбилиси он вышел на ковер по правилам грэпплинга против действующего опасного бойца UFC Романа Долидзе и досрочно уступил. После того как это неожиданное поражение вызвало бурные обсуждения в социальных сетях, Мурадов внес ясность в ситуацию сразу по возвращении в Прагу.

Подчеркнув, что он не получил никаких серьезных травм и немедленно возвращается к тренировкам, спортсмен не стал скрывать, что грэпплинг — это не его стихия, он впервые в карьере попробовал свои силы в этом виде спорта, а главной причиной согласия на бой стал крупный финансовый гонорар: «Хочу сказать одно: да, мы проиграли. Но я не грэпплер. Было предложение с очень хорошим гонораром против хорошего соперника, и мы его приняли. Если будет еще такое предложение, я приму его и в этот раз. Потому что это спорт. Если платят такие деньги, я готов выйти против любого соперника».

Итак, как риск Мурадова в незнакомой дисциплине повлияет на его репутацию в ММА, почему фанаты поддерживают его и когда состоится следующий настоящий бой нашего соотечественника?

«Возвращение без травм, крупный гонорар и первое испытание»: 5 важных пунктов заявления Мурадова

Основные факты, озвученные Махмудом Мурадовым после резонансного поединка в Тбилиси:

  • Благополучное возвращение в Прагу: После турнира в Тбилиси боец прибыл в столицу Чехии и сообщил, что чувствует себя хорошо, не получив никаких травм;

  • Мужественное признание поражения: Мурадов не стал искать оправданий, открыто признав превосходство своего соперника Романа Долидзе и собственное поражение;

  • Дебют по грэпплингу: Махмуд отметил, что за свою профессиональную карьеру впервые провел поединок по правилам чистого грэпплинга (партерной борьбы на основе удушающих и болевых приемов);

  • Открытое признание финансового фактора: Предложенный бойцу очень высокий гонорар за это противостояние стал главной причиной его участия;

  • Готовность к будущим предложениям: Если организаторы снова предложат привлекательные финансовые условия, Мурадов заявил о своей готовности столкнуться с любым видом спорта и любым сильным соперником.

HYPE Георгиа: противостояние Махмуда Мурадова и Романа Долидзе

Детали турнира в Тбилиси и показатели профилей бойцов:

Критерии и показатели

Махмуд Мурадов (Узбекистан)

Роман Долидзе (Грузия)

Основной базовый вид спорта

Классический ММА, кикбоксинг, ударная техника

Грэпплинг, джиу-джитсу (чемпион Европы АДКК)

Формат боя

Чистый грэпплинг (Без ударов, только борьба)

Правила чистого грэпплинга

Опыт поединков

Первый в карьере бой по грэпплингу

Победитель многолетних международных турниров по борьбе

Турнир и дата

HYPE Георгиа, 19 сентября 2026 года

HYPE Георгиа, 19 сентября 2026 года

Исход поединка

Досрочное поражение (Сабмишн)

Досрочная победа

Главная цель и фактор

Высокий гонорар и проверка себя в новом направлении

Победа над именитым соперником на родине

Экспертиза в ММА и единоборствах: почему решение Мурадова — обычное дело для спортивного бизнеса?

Выводы спортивных аналитиков и мастеров единоборств:

  • Диспропорция стилей: Махмуд Мурадов — ярко выраженный «ударник» от природы (спортсмен, дерущийся с помощью ударов рук и ног); Роман Долидзе же с начала карьеры является международным чемпионом по грэпплингу, поэтому шансы грузинского спортсмена в поединке без ударов и исключительно по правилам борьбы изначально были значительно выше;

  • Отсутствие влияния на рекорд в ММА: Этот бой не вносится в официальную статистику ММА (смешанных единоборств), так как это была лишь коммерческая показательная встреча по грэпплингу, поэтому рейтингу Мурадова ничто не угрожает;

  • Профессиональная честность и прагматизм: Многие бойцы после поражения пытаются обвинить судей или неверное судейство, однако искренний ответ Махмуда в духе «я не грэпплер, это бизнес ради денег» был с уважением принят болельщиками;

  • Отсутствие риска травм: Бой без ударов позволил Мурадову отделаться без тяжелых повреждений (травм), что гарантирует его скорейшую подготовку к следующим боям в ведущих лигах ММА.

Это заявление Махмуда Мурадова в очередной раз доказало, что современный спорт — это не только титулы, но и большой бизнес, а также площадка для проверки себя в новых испытаниях.

А как вы считаете, правильно ли бойцам ММА рисковать и выходить на бои в незнакомых видах спорта ради больших денег? Как вы оцениваете мужественное и открытое признание Махмуда Мурадова после поражения без поиска оправданий? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой экспресс-новости, интересной для любителей узбекского спорта, со всеми своими друзьями и фанатами ММА!

Махмуд МурадовРоман ДолидзеHYPE Georgiaгрэпплинг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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