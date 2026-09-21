«Если нам не будут мешать, мы станем чемпионами»: Моуринью после поражения в мадридском дерби

·54·Спорт
«Если нам не будут мешать, мы станем чемпионами»: Моуринью после поражения в мадридском дерби

Гонка за чемпионство в испанской Ла Лиге стала еще более напряженной и скандальной после неожиданного результата в мадридском дерби. «Королевский клуб» на своем поле уступил принципиальному сопернику «Атлетико» со счетом 1:2, отстав в турнирной таблице от лидирующей «Барселоны» на 6 очков. После этого болезненного поражения главный тренер команды Жозе Моуринью на пресс-конференции подверг жесткой критике судейские решения, открыто намекнув на то, что на судьбу чемпионства Ла Лиги влияют третьи силы.

Авторитетное АС в своем заявлении изданию португальский специалист подчеркнул, что «Реалу» чинят явные препятствия: «Если нас оставят в покое и дадут возможность конкурировать со всеми на равных, впереди еще долгий путь», — ответил он. Хотя тренер воздержался от того, чтобы назвать это заранее спланированным сценарием, он иронично оценил назначения Судейского комитета как «грубую ошибку бедняг».

Итак, кто же на самом деле этот 41-летний арбитр, упомянутый Моуринью, имеющий богатую историю противостояний с «Реалом», смогут ли «сливочные» отыграть 6-очковое отставание и может ли это заявление повлечь наказание со стороны дисциплинарного комитета Ла Лиги?

«Неравная борьба, 6 очков разрыва и сомнительные назначения»: 5 громких признаний Моуринью

Основные мысли и аргументы, вызвавшие большой резонанс в прессе после мадридского дерби:

  • Сокрушительный удар от «Атлетико»: «Реал» проиграл в дерби со счетом 1:2, увеличив отставание от каталонской «Барселоны» до 6 очков;

  • «Лишь бы нас оставили в покое»: Главный тренер подчеркнул, что чемпионская гонка еще не окончена, но честная конкуренция возможна только при отсутствии давления со стороны судей;

  • Попытка отрицания заранее спланированного заговора: Моуринью заявил, что не хочет думать об этом как о специальном плане, а лишь верит в то, что судейский комитет, как и тренеры с футболистами, совершил ошибку;

  • Открытый протест судейской бригаде: Было резко осуждено назначение на дерби 41-летнего неопытного рефери в паре с другим специалистом, имеющим богатую историю конфликтов с «Реалом»;

  • Тактика психологической атаки: Моуринью, верный своему стилю, после поражения переключил все давление с футболистов на судей и организаторов.

Мадридское дерби и ситуация в Ла Лиге: положение «Реала» в цифрах

Анализ результата дерби и претензий тренера:

Критерии и параметры

Ситуация до мадридского дерби

Ситуация после дерби и показатели

Счет мадридского дерби

«Реал Мадрид» 1:2 «Атлетико Мадрид»

Отставание от лидера «Барселоны»

Разница в 3 очка

Увеличилось до 6 очков (опасная дистанция)

Главное обвинение Моуринью

Оперативные тактические изменения

Предвзятое назначение судейского комитета

Протест судейской бригаде

Принятые решения

41-летний главный рефери и предвзятый помощник

Шансы на чемпионство

Высокая стабильность

«Если оставят в покое и дадут равные условия, мы будем бороться»

Футбол и судейская экспертиза: что стоит за этим выступлением Жозе Моуринью?

Выводы аналитиков испанского футбола и спортивных обозревателей:

  • Классический стиль «щита» Моуринью: Жозе считается мастером переключения внимания прессы и общественности с ошибок своих подопечных на тему судейства каждый раз, когда он теряет очки в важных матчах;

  • Давление на судейский комитет: Критикуя рефери уже в начале сезона, он пытается добиться того, чтобы в следующих турах судьи принимали более осторожные решения в пользу «Реала»;

  • 6-очковая пропасть с «Барселоной»: В таком бескомпромиссном чемпионате, как Ла Лига, отставание в 6 очков от «Барселоны» ставит судьбу чемпионства под серьезную угрозу, поэтому «Реалу» необходимо срочно восстановить психологический климат;

  • Угроза дисциплинарного наказания: Королевская испанская футбольная федерация обычно применяет строгие штрафы и дисквалификации к тренерам, сомневающимся в честности судей, поэтому Моуринью также может быть наказан за это заявление.

Это громкое интервью Жозе Моуринью вновь разожгло скандалы вокруг судейства в чемпионате Испании.

Как вы считаете, действительно ли поражение «Реала» от «Атлетико» было вызвано ошибками судей, или есть проблемы в игре команды? Верите ли вы, что «сливочные» смогут отыграть 6-очковое отставание и вырвать чемпионство у «Барселоны»? Оставляйте свои личные анализы и мнения в комментариях, а также делитесь статьей о самом горячем футбольном скандале в Ла Лиге со всеми друзьями и болельщиками «Реала»!

Реал МадридАтлетико МадридЖозе МоуриньюМадридское дербиЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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