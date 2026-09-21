Каннаваро пополнил штаб сборной Узбекистана двумя топовыми итальянскими специалистами

·47·Спорт
Каннаваро пополнил штаб сборной Узбекистана двумя топовыми итальянскими специалистами

Сделан важный стратегический шаг на пути к повышению авторитета национальной сборной Узбекистана на международной арене и поднятию функциональной подготовки игроков до стандартов ведущих европейских клубов. По сообщению пресс-службы Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), тренерский штаб во главе с главным тренером Фабио Каннаваро пополнили два опытных специалиста из Италии. В качестве нового физиотерапевта в команду приглашен Сильвано Котти, обладающий огромным опытом в мировом футболе и ранее работавший в сборной Италии, а также в таких грандах, как «Милан», «Интер», «Челси» и «Рома».

Кроме того, в целях укрепления направления современного спортивного питания и метаболизма был привлечен биолог-нутрициолог Андреа Юлиано, работавший в клубе Серии А «Удинезе» и молодежной сборной Швейцарии (У-21). Эти эксперты будут полностью контролировать скорейшее снятие усталости, профилактику травм и спортивную диету игроков во время учебно-тренировочных сборов и важных матчей.

Что принесет сборной Узбекистана приезд таких международных специалистов, смогут ли европейские стандарты обеспечить местным футболистам высокий 90-минутный темп и станут ли эти изменения в штабе Каннаваро решающим фактором для завоевания путевки на чемпионат мира?

«Опыт европейских грандов и научный подход»: Новые силы в тренерском штабе

Специалисты, присоединившиеся к сборной Узбекистана, и сферы их ответственности:

  • Сильвано Котти — физиотерапевт мирового уровня: Известный итальянский специалист за свою карьеру работал в национальной сборной Италии, лондонском «Челси», миланских «Интере» и «Милане», римской «Роме» и сборной Китая, отвечая за восстановление звезд первой величины;

  • Андреа Юлиано — спортивный нутрициолог: Биолог-нутрициолог, работавший в клубе итальянской Серии А «Удинезе» и молодежной сборной Швейцарии (У-21), сформирует индивидуальное меню питания для каждого футболиста;

  • Минимизация риска травм: Главная задача специалистов — предотвращение мышечных травм у игроков основного состава в условиях плотного календаря и важных отборочных матчей;

  • Функциональное восстановление: Возвращение организма футболистов в максимальное боевое состояние за короткий срок после тренировок и официальных матчей;

  • Качественный скачок в системе Каннаваро: Главный тренер внедряет в сборную современную модель европейского футбола с высоким темпом и упором на физическое давление именно с помощью научно-медицинской группы.

Тренерский штаб сборной Узбекистана: Визитная карточка новых специалистов

Профили и служебные обязанности усильших штаб итальянских экспертов:

Показатели и критерии

Сильвано Котти (Италия)

Андреа Юлиано (Италия)

Специальность и должность

Главный физиотерапевт

Спортивный нутрициолог (Биолог)

Работал в сборных

Сборная Италии, Сборная Китая

Сборная Швейцарии У-21

Работал в клубах

«Интер», «Милан», «Челси», «Рома»

Представитель итальянской Серии А «Удинезе»

Основная сфера ответственности

Состояние мышц, реабилитация и быстрое восстановление

Рацион, пищевой баланс и энергообеспечение

Польза для команды

Резкое сокращение числа травм

Высокая физическая стабильность в течение 90+ минут

Спортивная медицина и футбольная экспертиза: Почему эти назначения имеют революционное значение?

Выводы футбольных аналитиков и спортивных врачей:

  • Интенсивность и физическая выносливость: В современном футболе победа зависит не только от обращения с мячом, но и от способности поддерживать прессинг и скорость на протяжении 90 минут; связка Котти и Юлиано послужит устранению именно этого недостатка;

  • Спортивная форма звезд: Лидерам команды, таким как Жалолиддин Машарипов, Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев, в условиях плотного сезона требовался центр профессионального восстановления для правильного распределения физических сил;

  • Научно обоснованная культура питания: Правильно подобранное спортивное меню минимизирует риски обезвоживания, мышечного утомления и быстрой утомляемости у футболистов при смене погоды;

  • Европейская дисциплина: Требовательность специалистов, работавших в таких гигантах, как «Челси» и «Милан», укрепит культуру соблюдения личного режима внутри сборной за пределами тренировок.

Эти назначения, осуществленные Фабио Каннаваро, показывают, что отныне национальная сборная Узбекистана будет работать по стандартам ведущих европейских команд и в буквальном смысле за пределами поля.

По вашему мнению, положит ли конец приход в сборную специалистов, работавших в «Милане» и «Челси», проблеме физической усталости наших футболистов во вторых таймах? Как вы оцениваете это новое решение Фабио Каннаваро? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой суперважной для болельщиков нашей сборной эксклюзивной новостью со всеми любителями футбола!

Фабио КаннавароСильвано КоттиАндреа ЮлианоНациональная сборная Узбекистана
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Исторический триллер в Самарканде: Узбекистан поставил на колени грандов Индии!Исторический триллер в Самарканде: Узбекистан поставил на колени грандов Индии!Сегодня, 19:48«Если нам не будут мешать, мы станем чемпионами»: Моуринью после поражения в мадридском дерби«Если нам не будут мешать, мы станем чемпионами»: Моуринью после поражения в мадридском дербиСегодня, 19:31«Заплатят хорошие деньги — снова выйду»: Махмуд Мурадов прокомментировал поражение от Долидзе«Заплатят хорошие деньги — снова выйду»: Махмуд Мурадов прокомментировал поражение от ДолидзеСегодня, 19:28«Он боится и просит 15 миллионов»: Арман Царукян бросил открытый вызов Джастину Гейджи«Он боится и просит 15 миллионов»: Арман Царукян бросил открытый вызов Джастину ГейджиСегодня, 19:20Историческая путевка: женская национальная сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал Азиатских игрИсторическая путевка: женская национальная сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал Азиатских игрСегодня, 19:17Первая золотая медаль в кармане: Абдулвахоб Рашидов стал чемпионом Азиатских игр!Первая золотая медаль в кармане: Абдулвахоб Рашидов стал чемпионом Азиатских игр!Сегодня, 19:12
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван