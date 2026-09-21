Тейлор Свифт показала обручальное кольцо после тачдауна мужа: «Это — мой муж!» (видео)

Тейлор Свифт 20 сентября поддержала своего супруга Тревиса Келси на матче по американскому футболу, который прошел на стадионе «Arrowhead Stadium» в Канзас-Сити. «Kansas City Chiefs» встретились на поле с «Indianapolis Colts». Об этом сообщает Entertainment weekly.

В первой четверти матча после того, как Тревис Келси принес своей команде тачдаун, Тейлор Свифт в волнении встала с места и указала на обручальное кольцо на руке. Она радостно воскликнула: «Это — мой муж!»

Эта реакция певицы попала в объективы камер на стадионе. Позже видеозапись с этим моментом широко разошлась в социальных сетях.

Тейлор Свифт смотрела матч вместе со своими родителями и свекровью Донной Келси. Это ее второй визит на домашнюю игру «Chiefs» после замужества с Тревисом Келси.