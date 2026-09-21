Vivo представила флагманы Кс500 Pro и Кс500 Pro Max с камерами Зеисс и Sony

·32·Технологии
Vivo представила флагманы Кс500 Pro и Кс500 Pro Max с камерами Зеисс и Sony

Были официально представлены флагманские смартфоны нового поколения, созданные в сотрудничестве со швейцарским оптическим гигантом Зеисс и компанией Sony. Как сообщает Иксбт.ком, компания Vivo анонсировала свои самые передовые устройства на специальной презентации в Шанхае. Ожидается, что серия, которая сначала поступит в продажу на китайском рынке, будет представлена на международных рынках в октябре. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В новую серию вошли Vivo Кс500 Pro и более продвинутая модель Vivo Кс500 Pro Max. Представленные флагманы различаются габаритами и диагоналями дисплеев. В частности, топовая версия Pro Max оснащена большим экраном диагональю 6,85 дюйма, тогда как младшая модель Pro получила дисплей на 6,36 дюйма.

Высокая производительность и передовая оптика

Аппаратная часть смартфонов базируется на процессоре MediaTek Dimensity 9600 Pro. С помощью этой платформы производителю удалось добиться не только высокой скорости вычислений, но и безупречного выполнения сложных задач AI и процессов фотосъемки. Устройства ориентированы на любителей мобильной фотографии.

Основное внимание в устройствах уделено их оптическим возможностям. Смартфоны оснащены технологией Зеисс ТруеДйнамик, передовыми сенсорами Sony Лйтиа и супертелесенсорами Зеисс АПО. Это позволяет получать естественные цвета и сверхчеткие кадры при любом освещении.

Камеры профессионального уровня

  • Модель Vivo Кс500 Pro Max оснащена огромным 200-мегапиксельным сенсором размером 1/1,4 дюйма.
  • Этот сенсор обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние 85 мм и сохраняет высокую четкость при приближении удаленных объектов.
  • Vivo Кс500 Pro ограничен 64-мегапиксельной камерой на базе полудюймового сенсора Sony.
  • Оба смартфона имеют профессиональную стабилизацию изображения уровня КИПА 7.0, предотвращающую дрожание рук.
Для любителей съемки в темных и сложных условиях смартфоны предлагают режим «Кинематографический портрет» в формате 4К. Этот режим позволяет записывать кадры профессионального уровня даже на закате или в сумерках. Устройства также полностью совместимы с телеконвертерами Зеисс Ген 2, а версия Pro Max может работать с Зеисс Ген 2 Ultra с эквивалентным фокусным расстоянием 400 мм.

На китайском рынке новые флагманы будут предложены покупателям в четырех цветах: белом, сером, черном и оранжевом. Версии для Европы и других международных рынков планируется представить позже.

VivoZeissSonyСмартфонФлагман
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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