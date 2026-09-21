Google возвращается на рынок с новыми ноутбуками Гуглебук

·35·Технологии
Google возвращается на рынок с новыми ноутбуками Гуглебук

Корпорация Google, один из лидеров в мире технологий, официально объявила о своем возвращении на рынок ноутбуков и представила новое семейство устройств под названием Гуглебук. Согласно данным иксбт.ком, первые устройства в этой линейке были разработаны такими крупными брендами, как Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo, их стартовая цена составляет 900 долларов, и уже открыта возможность предварительного заказа. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одной из ключевых особенностей новых ноутбуков является глубокая интеграция с Андроид-смартфонами. В частности, функция Континуе Он позволяет пользователю начать работу на смартфоне и продолжить ее на ноутбуке с того же места. Также возможна трансляция мобильных приложений на большой экран и одновременное управление данными на устройстве и смартфоне через единый файловый менеджер.

Алуминиум ОС и современное аппаратное обеспечение

Устройства Гуглебук работают на операционной системе Алуминиум ОС — полноценной Андроид-платформе, специально адаптированной для компьютеров. В отличие от традиционной ChromeOS, здесь приложения запускаются непосредственно в системе без дополнительного уровня эмуляции. Пользователям полностью доступны веб-приложения, магазин Google Play и расширения Chrome.

Аппаратная основа устройств опирается на две платформы: процессоры Intel Core Ultra Сериес 3 и Qualcomm Snapdragon Кс Элите. В дальнейшем планируется выпуск более доступных моделей на базе MediaTek. Объем оперативной памяти начинается от 16 GB и доходит до 32 GB. Для всех моделей предусмотрен NPU с производительностью не менее 45 TOPS.

Искусственный интеллект и долгосрочная поддержка

В интерфейс глубоко интегрирован ИИ Gemini, а функция Магик Поинтер позволяет анализировать информацию на экране с помощью простого движения мыши. Система голосового ввода не только преобразует речь в текст, но и структурирует его. Для разработчиков предустановлены платформа Антигравитй и изолированная среда Линукс пКВМ.

Компания Google уделила особое внимание безопасности своих устройств, применив аппаратную защиту Google Титан и систему обнаружения вредоносного ПО. Самое важное, что Google обещает выпускать функциональные обновления и патчи безопасности для этих ноутбуков в течение десяти лет.

Продажи начнутся 4 октября текущего года в США, а с 5 октября — в Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии и Австралии. В качестве дополнительного бонуса покупателям предоставляется годовая подписка на сервис Nvidia GeForce Нов, Google AI Pro с 5 TB облачного хранилища, а также трехмесячные подписки на такие сервисы, как YouTube Премиум и Adobe Фотошоп.

GoogleGooglebookAluminium OSНоутбукИскусственный интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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