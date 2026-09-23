Эмилиано Мартинес высказался о прощальном матче Лионелья Месси

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес сообщил, что команда усердно готовится к организации незабываемого прощального матча на домашнем стадионе для легенды аргентинского футбола Лионелья Месси. Согласно плану, эта встреча, которая состоится в октябре, должна стать для капитана команды особенным финальным праздником. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание ESPN Аргентина, состав сборной из 37 человек уже начал тренировочный сбор в рамках окна ФИФА. Ожидается, что матч против сборной Бенина на стадионе «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе станет последней игрой Лионелья Месси в национальной футболке перед родными болельщиками. Полностью распроданные билеты гарантируют особую атмосферу на стадионе.

Вратарь, известный по прозвищу «Дибу», в своем интервью не скрывал, что решение Месси завершить карьеру в сборной стало для него неожиданным: «Честно говоря, я думал, что он уже закончил выступления за национальную команду. Возможность достойно попрощаться на аргентинской земле — это большая мечта для него, и мы постараемся сделать этот день незабываемым», — сказал Мартинес.

Болезненное поражение в финале чемпионата мира

Несмотря на праздничное настроение и большое волнение, команда до сих пор не забыла тяжелое поражение в финале последнего крупного турнира. Поражение со счетом 0:1 в решающем матче против сборной Испании, состоявшемся два месяца назад, до сих пор оставляет след в сердцах футболистов.

Вратарь отдельно остановился на этом: «Хорошо, что мы снова дошли до финала, но, к сожалению, не смогли победить. Эта заноза останется в моем сердце надолго». Тем не менее, игроки сборной намерены отбросить все огорчения и отдать дань уважения своему капитану.

Историческое событие и будущие задачи

Чтобы сделать этот исторический вечер еще более значимым, футбольная федерация страны пригласила на трибуны в качестве почетных гостей весь состав победителей чемпионата мира 2022 года в Катаре, а также членов их семей. Это, несомненно, сделает атмосферу на стадионе еще более эмоциональной.

Перед тренерским штабом во главе с Лионельем Скалони стоит непростая психологическая задача. Команде необходимо сохранить конкурентоспособность, не поддаваясь праздничному настроению. После завершения прощальных торжеств руководству предстоит задуматься о стабилизации будущего сборной, которая останется без своего главного плеймейкера.