Трамп заявил о готовности к очередной встрече с Путиным: почему Майами под сомнением?

В Нью-Йорке, ставшем центром мировой политики, в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент США Дональд Трамп сделал сенсационное заявление о возможности проведения нового саммита с Президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома озвучил этот нашумевший план перед журналистами во время переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Подчеркнув склонность российского лидера к новому диалогу, Трамп отметил: «Что ж, я не знаю. Но я знаю, что он готов встретиться. У нас состоялась встреча на Аляске. Я думаю, он согласится еще на одну встречу. Однако я не уверен, что это произойдет в Майами». Эти слова, прозвучавшие в официальной трансляции Белого дома, подтвердили, что закулисные контакты между двумя сверхдержавами не прекращались.

Напомним, что 15 августа 2025 года оба лидера встретились в закрытом формате на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Несмотря на то, что британский советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл утверждал, будто «анкориджский компромисс окончательно мертв», Трамп указывает на необходимость новых контактов. При этом ожидается, что Президент России отправится не на саммит Г20 в США, а на саммит АТЭС в Китай.

Итак, какую нейтральную локацию выберут Вашингтон и Москва для новых переговоров, какой политический сигнал подал Трамп, упомянув встречу с Путиным на глазах у Зеленского, и как будущий саммит решит судьбу войны?

«Готовность Путина, сомнения насчет Майами и опыт Аляски»: 5 основных пунктов заявления

Важные аспекты выступления Трампа в Нью-Йорке и перспективы саммита:

Признана вероятность новой встречи: Трамп открыто подтвердил, что в ближайшее время может снова сесть за стол переговоров с Путиным с глазу на глаз;

Возможный отказ от Г20 в Майами: Президент США выразил сомнение в том, что саммит пройдет в рамках «Большой двадцатки» в Майами в декабре;

Признание на глазах у Зеленского: Данное неожиданное заявление было публично озвучено непосредственно в ходе встречи с Владимиром Зеленским;

История договоренностей на Аляске: В последний раз лидеры обсуждали украинский вопрос за закрытыми дверями на военной базе на Аляске в августе 2025 года;

Разница между Пекином и Заокеаьем: Владимир Путин вместо поездки в США планирует в ближайшее время принять участие в саммите АТЭС в Китае.

Диалог Трампа и Путина: сравнение саммита на Аляске 2025 года и нового плана

Анализ исторических и возможных направлений диалога двух лидеров:

Критерии и параметры 15 августа 2025 года (Саммит на Аляске) Планируемый новый саммит 2026 года Место встречи Анкоридж, военная база Элмендорф-Ричардсон Неизвестно (вероятность Майами крайне мала) Главная тема обсуждения Мирное урегулирование украинского конфликта Заморозка боевых действий и условия перемирия Реакция Европы Наблюдали с тревогой Считают, что «анкориджская сделка мертва» Позиция Трампа Поиск быстрого компромисса и уступок «Путин готов и согласится еще на одну встречу» Вероятность участия Путина Лично посетил территорию США Ожидается, что он не поедет на Г20 в США, а отправится в Китай (АТЭС) Геополитическая цель Обозначение первоначальных границ конфликта Оформление итоговой большой политической сделки

Экспертиза в области международной дипломатии и геополитики: почему Трамп заговорил об этом именно рядом с Зеленским?

Выводы политических обозревателей и аналитиков по международной безопасности:

Открытый психологический сигнал Киеву: То, что Трамп, стоя рядом с Зеленским, заявил: «Путин готов к встрече, мы увидимся снова», — не случайно; это открытый намек Киеву на то, что судьба конфликта решается напрямую через прямые торги между Вашингтоном и Москвой;

Почему формат Г20 в Майами не подходит: Декабрьский саммит Г20 является многосторонним, и там могут возникнуть проблемы с участием европейских государств и ордерами международных судов; российскому лидеру безопаснее и предпочтительнее увидеться в двустороннем формате в нейтральном третьем государстве (например, на Ближнем Востоке или в Азии), чем ехать на американский курорт Майами;

Возродится ли «формат Анкориджа»?: Хотя официальный Лондон назвал переговоры на Аляске «мертвыми», Трамп пытается сохранить этот канал живым; значит, определенные закулисные принципы, достигнутые в 2025 году, все еще остаются на столе;

Китайский фактор и АТЭС: Предпочтение Путина отправиться на АТЭС в Китай вместо Г20 в США демонстрирует стремление Москвы разговаривать с Трампом на особых условиях, сохраняя при этом стратегический альянс с Пекином.

Открытое заявление Дональда Трампа о предстоящей встрече свидетельствует о том, что диалог на высшем уровне между великими державами по поводу новой карты мира возобновится совсем скоро.

Как вы думаете, где и при каких условиях могут пройти следующие переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина? Сможет ли этот потенциальный саммит поставить точку в конфликте в Украине? Оставляйте свои личные предположения и соображения в комментариях и делитесь этим эксклюзивным анализом по большой геополитике со всеми своими друзьями!