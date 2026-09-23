Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 23 сентября
По состоянию на 23 сентября стали известны некоторые розничные цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства предлагаются в версиях еСИМ и СИМ, по разным ценам в зависимости от объема памяти.
Версии еСИМ:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 долларов
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 долларов
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 1 999 долларов
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 179 долларов
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 долларов
Версии СИМ:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 619 долларов
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 499 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 долларов
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 039 долларов
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 долларов
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 699 долларов
Сообщается, что цены на смартфоны могут меняться ежедневно. Поэтому перед покупкой необходимо уточнять актуальную стоимость.
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