Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 23 сентября

·46·Технологии
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 23 сентября

По состоянию на 23 сентября стали известны некоторые розничные цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства предлагаются в версиях еСИМ и СИМ, по разным ценам в зависимости от объема памяти.

Версии еСИМ:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 долларов

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 долларов

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 долларов

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 1 999 долларов

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 179 долларов

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 долларов

Версии СИМ:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 619 долларов

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 499 долларов

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 долларов

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 039 долларов

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 долларов

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 699 долларов

Сообщается, что цены на смартфоны могут меняться ежедневно. Поэтому перед покупкой необходимо уточнять актуальную стоимость.

iPhoneСмартфоны
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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