Представлен Моторола Сигнатуре 27: Snapdragon 8 Элите и звук Банг & Олуфсен

Как сообщает издание Иксбт.ком, в рамках Qualcomm Теч Суммит компания Моторола официально представила свой новый флагманский смартфон — Моторола Сигнатуре 27. Данная модель примечательна тем, что впервые в истории бренда перешла на систему обозначения по году выпуска. Устройство привлекает внимание передовыми техническими характеристиками, мощным процессором и высококачественным звуком, созданным в сотрудничестве с известным аудиобрендом. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Смартфон оснащен новейшей высокопроизводительной однокристальной системой Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6. Для обеспечения стабильной работы при высоких нагрузках специалисты Моторола разработали систему охлаждения АрктикМеш. Она включает в себя испарительную камеру, площадь которой увеличена на 40 процентов, жидкий металл, медную сетку и термогель с частицами алмаза.

Передовые возможности камеры

На задней панели устройства расположен уникальный блок из четырех камер, дизайн которого вдохновлен стилем легендарных смартфонов Дроид Разр. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony ЛЙТИА 910 размером 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией. Также функции перископического телеобъектива выполняет сверхчеткий сенсор на 200 мегапикселей.

В плане аудиовозможностей также сделаны серьезные шаги: в этой модели Моторола тесно сотрудничала с компанией Банг & Олуфсен. В результате пользователи получат возможность наслаждаться максимально качественным и чистым звуком с мобильного устройства. Смартфон также выделяется своей уникальностью с точки зрения внешнего вида и дизайна.

Дизайн и долгосрочная поддержка

Смартфон будет выпущен в двух основных цветовых вариантах: Коал Смоке с покрытием Тактикал Веаве и Капулет Грин (Капулет Оливе), напоминающий текстуру ткани. Производитель гарантирует для этой флагманской модели не только высокие технологии, но и долгосрочную стабильность программного обеспечения.

По словам представителей компании, для Моторола Сигнатуре 27 в течение семи лет будут предоставляться обновления системы Android и патчи безопасности. Продажи флагмана нового поколения на мировом рынке запланированы на 2026 год, а покупатели в Северной Америке смогут приобрести его уже в ноябре текущего года.