В Узбекистане может быть запущен монетизация YouTube

Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась с вице-президентом компании Google Караном Бхатией. Стороны обсудили вопрос запуска монетизации YouTube в Узбекистане.

На встрече было отмечено, что в последние годы в стране было усовершенствовано законодательство в сфере обработки персональных данных и цифровых платежей. Это, в свою очередь, расширяет возможности использования международных платежных систем.

Также были обсуждены возможности сотрудничества с Google в различных направлениях.

«У нас есть возможности сотрудничать с компанией по очень многим направлениям. А впереди стоят большие и важные задачи», — сказала Саида Мирзиёева.