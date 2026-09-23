В Узбекистане может быть запущен монетизация YouTube

·4·Технологии
В Узбекистане может быть запущен монетизация YouTube

Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась с вице-президентом компании Google Караном Бхатией. Стороны обсудили вопрос запуска монетизации YouTube в Узбекистане.

На встрече было отмечено, что в последние годы в стране было усовершенствовано законодательство в сфере обработки персональных данных и цифровых платежей. Это, в свою очередь, расширяет возможности использования международных платежных систем.

Также были обсуждены возможности сотрудничества с Google в различных направлениях.

«У нас есть возможности сотрудничать с компанией по очень многим направлениям. А впереди стоят большие и важные задачи», — сказала Саида Мирзиёева.

Саида МирзиёеваYouTube
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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