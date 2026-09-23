Ламин Ямаль открыто высказался о жуткой скорости Мбаппе и Рафиньи

Самая яркая и стремительная молодая звезда мирового футбола, вингер клуба «Барселона» Ламин Ямаль с воодушевлением рассказал о конкуренции в современном футболе и своих личных мечтах. В эксклюзивном интервью авторитетному изданию Мовистар 19-летний вундеркинд признался, какому жуткому качеству своего одноклубника Рафиньи и форварда принципиального соперника — мадридского «Реала» Килиана Мбаппе он искренне завидует. Отвечая на вопрос о скорости, Ямаль особо подчеркнул динамику этих двух суперзвезд: «Да, я думаю, что Мбаппе и Рафинья — это два футболиста, с которых я беру пример. На тренировках Рафинья прокидывает мяч вперед и бежит с такой невероятной скоростью, что его не догнать даже за три дня! У Мбаппе такая же реактивная скорость. Оба они — потрясающе быстрые игроки».

Сравнивая их физические параметры со своими и Педри, Ямаль не скрывал своего главного сожаления на поле: «Мы с Педри не такие уж быстрые игроки и всегда говорим: «Если бы у нас была их скорость, мы бы опережали весь футбол на световые годы». Только представьте Педри со скоростью Мбаппе! Никто бы не смог отобрать у него мяч. В конце концов, скорость в футболе имеет важнейшее значение: если я быстрее тебя, я всегда доберусь до нужной точки первым и забью гол».

Итак, действительно ли Ламин Ямаль, которого считают непревзойденным в дриблинге и футбольном интеллекте, хромает в вопросах скорости, как это превосходство Мбаппе и Рафиньи решит исход дерби Ла Лиги и на чьей стороне будет будущее в столкновении разума со скоростью?

«Погоня в три дни, мечта Педри и философия скорости»: 5 основных пунктов признания Ямаля

Самые резонансные моменты из интервью Ламина Ямаля:

Зависть к Рафинье и Мбаппе: Ямаль заявил, что считает Рафинью и Килиана Мбаппе идеальным примером для себя в плане скорости в современном футболе;

«Не догнать даже за три дня»: Испанская звезда засвидетельствовал, что на тренировках, когда Рафинья бежит, прокинув мяч вперед, догнать его абсолютно невозможно;

Внутренние беседы с Педри: Ямаль раскрыл, что они с Педри часто обсуждают тот факт, что они не столь быстры, но обладай они спринтом Мбаппе, могли бы опережать историю футбола на «световые годы»;

Абсолютная опасность — реактивный Педри: Было отдельно отмечено, что если к Педри добавить скорость Мбаппе, ни один защитник в мире не смог бы отобрать у него мяч;

Скорость — ключ к победе: По мнению Ямаля, скорость является решающим фактором в футболе, так как быстрый игрок всегда первым оказывается на мяче и наносит финальный удар.

Звезды «Барселоны» и «Реала»: Сравнение интеллекта и реактивной скорости

Анализ игрового стиля и преимуществ футболистов, упомянутых Ламином Ямалем:

Футболист и его команда Главное сильное качество Недостаток или желаемое качество Роль и влияние на поле Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») Реактивный старт и максимальная скорость Движение без мяча в позиционной игре Разрыв соперника в контратаках и свободных зонах Рафинья («Барселона») «Недогоняемая за три дня» скорость и прессинг Иногда нехватка хладнокровия Бурные прорывы по флангу и непрерывное давление Педри («Барселона») Невероятный футбольный интеллект и контроль Высокая скорость (спринт), как у Мбаппе Управление темпом игры и комбинациями в центре поля Ламин Ямаль («Барселона») Уникальный дриблинг, точный пас и финты Максимальная дистанционная скорость на длинных отрезках Обыгрыш соперника один в один и создание моментов в штрафной

Футбольная экспертиза и анализ: Почему это признание Ямаля — истинный знак зрелости?

Выводы европейских футбольных скаутов и тактических аналитиков:

Здоровая скромность молодой звезды: То, что игрок, ставший звездой мирового уровня уже в 19 лет, открыто признает свои недостатки и наряду с одноклубником признает превосходство главного соперника Мбаппе, свидетельствует о его высокой спортивной культуре и зрелости;

Дилемма «Разум и скорость»: Лионель Месси в начале своей карьеры тоже не был самым быстрым спринтером, однако частота его шагов с мячом и скорость мышления превосходили остальных; тандем Ямаля и Педри идет именно по этому пути — они мыслят быстрее не телом, а головой;

Гипотеза «Педри + Мбаппе»: Фантазия Ямаля не случайна; если к видению поля и тонким передачам Педри добавить скорость Мбаппе в 36-37 км/ч, это означало бы создание абсолютного, неудержимого «киборга» в современном футболе;

Уважение к трудолюбию Рафиньи: Неустанные тренировки и физическая подготовка Рафиньи служат большой школой для молодого Ямаля; сегодняшние фланги «Барселоны» вводят защитников в заблуждение именно за счет такого разнообразия — один за счет чистой скорости, другой за счет финтов и дриблинга.

Это искреннее интервью Ламина Ямаля доказало, что величия можно достичь не только за счет веры в собственные силы, но и путем перенятия лучших качеств у соперников.

А как думаете вы, какой фактор приносит больше побед в современном футболе — реактивная скорость Килиана Мбаппе и Рафиньи или уникальный футбольный интеллект Педри и Ламина Ямаля? Если бы у Педри действительно была скорость Мбаппе, смог бы он каждый год без всякой конкуренции выигрывать «Золотой мяч»? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой эксклюзивной, богатой на дискуссии статьей со всеми друзьями-футбольными фанатами!