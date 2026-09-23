Xiaomi представила умный замок с 12 способами разблокировки

·3·Технологии
Xiaomi представила умный замок с 12 способами разблокировки

Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок свой новый флагманский продукт — умный замок Смарт Лок 5 Max. Согласно данным иксбт.ком, эта система безопасности, оснащенная современными технологиями, предлагает пользователям принципиально новые возможности для обеспечения защиты дома и привлекает внимание своими передовыми функциями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Базовая версия нового умного замка оценена в 3529 юаней, а с учетом государственной субсидии его можно приобрести за 2999,65 юаней. Также предлагается версия Дуал Камера с расширенными возможностями по цене 4352 юаня (3699,2 юаня с субсидией). Устройство оснащено стеклянной ручкой, парящей панелью с кольцевой ЛЭД-подсветкой и современным АГ-покрытием.

Передовые технологии идентификации и безопасности

Модель Смарт Лок 5 Max поддерживает в общей сложности 12 способов разблокировки. Среди них особо выделяются функции 3Д-распознавания лиц на базе AI и сканирование вен ладони. Система распознает лицо пользователя ростом от 1,2 до 2 метров примерно за одну секунду, а процесс сканирования ладони осуществляется на расстоянии 10–20 сантиметров.

Младшая версия устройства под названием Дуал Камера дополнительно оснащена технологией УВБ. Благодаря этому для бесконтактного открытия двери достаточно просто приблизить авторизованное устройство к замку. Данная модификация оснащена системой с 2К-камерой, имеющей угол обзора 192 градуса и динамический режим ночного видения.

Умное наблюдение и высокая автономность

На внутренней стороне устройства установлен 5-дюймовый экран, а AI обладает способностью обнаруживать присутствие людей и распознавать посылки. Также имеется система своевременного оповещения об открытой двери или попытках взлома, которая может работать в связке с другими устройствами умного дома.

Автономная работа устройства обеспечивается двумя аккумуляторами общей емкостью 8000 мА•ч, что гарантирует до 11 месяцев непрерывной службы. Когда заряд батареи падает ниже 10 процентов, замок переходит в режим энергосбережения, сохраняя основные функции разблокировки еще на 2,5 месяца.

XiaomiSmartLockУмныйЗамокТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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