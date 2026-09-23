СМИ Казахстана признали превосходство легионеров в составе сборной Узбекистана
Два лидера центральноазиатского футбола — национальные сборные Узбекистана и Казахстана — официально опубликовали окончательные расширенные списки футболистов, вызванных на важные осенние матчи. Влиятельное спортивное издание Казахстана — АСневс.кз подробно проанализировало составы обеих сборных и признало явное превосходство Узбекистана по количеству легионеров и уровню лиг, в которых они выступают. Согласно анализу, отмечена двукратная разница в количестве футболистов, выступающих за рубежом (10 против 5), а в плане географии различия еще более резкие: значительная часть легионеров Узбекистана выступает в элите Западной Европы, в том числе в гранде Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» (Абдуқодир Ҳусанов), бельгийском клубе «Антверпен» (Мухаммадали Уринбоев) и швейцарской «Лугано» (Бехрузжон Каримов).
В сборной же Казахстана, в связи с тем что 18-летний нападающий английского «Бернли» Дастан Сатпаев остался вне заявки из-за травмы, из 5 легионеров в составе 4 приходятся исключительно на Российскую Премьер-лигу, а один — на чемпионат Азербайджана. Впереди сборную Казахстана ждут 4 ответных матча Лиги наций УЕФА, а национальную сборную Узбекистана — бескомпромиссные спарринги против Ирана, Сирии и Южной Кореи.
И так, до какого уровня выход узбекского футбола в европейские центры поднимает качество игры национальной сборной, и свидетельствует ли эта разница в анализе соседей о коренном изменении соотношения сил в Центральной Азии?
«Европейские гранды, двукратная разница и осенний календарь»: 5 ключевых пунктов заявок
Самые важные факты, привлекшие внимание СМИ Казахстана и определившие разницу между двумя сборными:
Двукратное превосходство по количеству легионеров: в заявку сборной Узбекистана вошли 10 игроков, выступающих за рубежом, а в Казахстане — всего 5;
От «Манчестер Сити» до Бельгии и Швейцарии: наши представители занимают ключевые роли в клубах чемпионата победителя АПЛ Англии, первенств Бельгии и Швейцарии;
«Отсутствие Европы» у Казахстана: поскольку единственный представитель Казахстана в дальнем зарубежье Дастан Сатпаев («Бернли») получил травму, они ограничились лишь РПЛ России и Азербайджаном;
География Турции и Азии: если Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов выступают в «Башакшехире», то наши представители также активны в лигах России, Азербайджана, ОАЭ и Ирана;
Осенние решающие матчи: Казахстан поборется в Лиге наций (Фарерские острова, Словакия, Молдова), а Узбекистан — с Ираном, Сирией и Южной Кореей.
Национальные сборные Узбекистана и Казахстана: Анализ и сравнение легионеров
Распределение представителей двух сборных по зарубежным чемпионатам:
Критерии и параметры
Национальная сборная Узбекистана
Национальная сборная Казахстана
Общее количество в заявке
31 футболист
28 футболистов
Количество легионеров
10 человек (более 32%)
5 человек (всего 18%)
Клубы топ-уровня и Западной Европы
«Манчестер Сити» (Англия), «Антверпен» (Бельгия), «Лугано» (Швейцария)
Нет (Дастан Сатпаев — «Бернли», отсутствует в заявке из-за травмы)
Другие зарубежные чемпионаты
Турция («Башакшехир» — 2), Россия (2), Азербайджан (1), ОАЭ (1), Иран (1)
Россия («Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов» — 4), Азербайджан («Сабах» — 1)
Главный тренер сборной
Фабио Каннаваро
Йон ван ’т Схип
Предстоящие осенние матчи
24 сентября (Иран), 1 октября (Сирия), 6 октября (Южная Корея)
26 сентября (Фареры), 29 сентября (Словакия), 2 октября (Молдова), 6 октября (Фареры)
Футбольная экспертиза и анализ: Почему узбекский футбол стремительно прорывается на европейскую арену?
Выводы международных скаутов и спортивных аналитиков:
Успех молодежной системы: яркая игра молодежных сборных Узбекистана последних лет на азиатской и мировой аренах создала основу для того, чтобы такие таланты, как Ҳусанов, Файзуллаев, Уринбоев, рано попали в поле зрения скаутов европейских клубов;
География и уровень лиг: в то время как легионеры Казахстана останавливаются в основном на чемпионате России, который удобен в культурном и языковом плане, узбекские футболисты стремятся в лиги с высоким темпом и тактическими требованиями, такие как АПЛ, Бельгия и Швейцария;
Усиление командной конкуренции: возвращение в ряды национальной сборной футболистов, имеющих регулярную практику в чемпионатах Англии, Бельгии и Турции, резко повышает конкуренцию во внутренней атмосфере национальной команды и укрепляет уверенность в себе в матчах против грандов Азии;
Серьезность спарринг-соперников: выбор таких континентальных лидеров, как Иран и Южная Корея, в осеннем календаре свидетельствует о том, что тренерский штаб намерен проверить истинный потенциал команды именно через испытание столь сильными легионерами.
Кадровый потенциал и уровень легионеров сборной Узбекистана показывают, что отечественный футбол выводит свои позиции на континенте на новую вершину.
По вашему мнению, смогут ли наши 10 легионеров в европейских и зарубежных чемпионатах обеспечить победу в осенних испытаниях против Ирана и Южной Кореи? Считаете ли вы, что это превосходство, признанное СМИ Казахстана, полностью отразится на результатах на поле? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой аналитической статьей, посвященной новым достижениям узбекского футбола, со всеми болельщиками!
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