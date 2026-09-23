Совместные учения: военные Узбекистана, Азербайджана и Турции собрались на полигоне «Кызылгая»

·36·Общество
Совместные учения: военные Узбекистана, Азербайджана и Турции собрались на полигоне «Кызылгая»

В пространстве Организации тюркских государств дан старт крупному военному мероприятию, имеющему историческое значение на пути укрепления региональной безопасности и оборонного потенциала. Военнослужащие министерств обороны Узбекистана, Азербайджана и Турции собрались на стратегической учебно-тренировочной базе «Кызылгая», расположенной на территории Азербайджана, и начали масштабные совместные военные учения. В этих маневрах, учитывающих требования современных войн и гибридные угрозы, задействованы самая современная боевая сухопутная техника, корабли военно-морского флота, штурмовая и истребительная авиация, а также высокоточные ударные беспилотные системы.

Этот альянс вооруженных сил трех братских и мощных государств направлен не только на повышение взаимной оперативной совместимости войск, но и на отработку навыков совместного проведения специальных антитеррористических и стратегических оборонных операций в различных сложных условиях. В то время как в мире нарастают различные геополитические конфликты и кризисы безопасности, столь тесное сближение военных структур Ташкента, Баку и Анкары оказалось в центре внимания международных аналитиков.

Итак, какое стратегическое значение имеют эти мощные учения на полигоне «Кызылгая» в формировании пояса безопасности тюркского мира, в какой степени пройдут испытания беспилотные летательные аппараты и слаженность флота, и как это военное сближение повлияет на баланс сил в регионе?

«База Кызылгая, атака дронов и армия трех братьев»: 5 основных пунктов учений

Наиболее важные аспекты совместных маневров Узбекистана, Азербайджана и Турции:

  • Сбор на полигоне «Кызылгая»: Лучшие спецподразделения министерств обороны трех стран размещены на специализированной учебной базе Азербайджана;

  • Участие дронов и высоких технологий: В ходе баталий отрабатывается уничтожение целей при поддержке современных разведывательных и ударных беспилотных аппаратов (БПЛА);

  • Военно-морской флот и авиация: Наряду с тяжелой сухопутной техникой подразделения военно-морского флота и боевой авиации выполняют скоординированные операции;

  • Совместимость совместных операций: Главная цель — оттачивание навыков вооруженных сил трех стран действовать на основе единого командования и системы в реальных боевых условиях;

  • Тюркская оборонная интеграция: Отношения в сфере обороны между Ташкентом, Баку и Анкарой сделали шаг к новому этапу стратегического союзничества.

«Кызылгая — 2026»: Организационная классификация совместных военных учений

Основные параметры трехсторонних маневров и масштаб привлеченных сил:

Показатели и критерии

Детали учений

Страны-участницы

Министерства обороны Узбекистана, Азербайджана и Турции

Место проведения

Учебно-тренировочная база «Кызылгая» (Азербайджанская Республика)

Привлеченные силы и средства

Тяжелая боевая техника, военно-морской флот, авиация и дроны

Основная цель и задача

Подготовка к совместным операциям и усиление тактического сотрудничества

Применяемый опыт

Опыт современных войн, ночной бой и атаки дронов

Стратегическое значение

Обеспечение региональной стабильности и безопасности тюркских государств

Экспертиза в области военной стратегии и геополитики: Почему эти совместные учения имеют историческое значение?

Выводы аналитиков международной безопасности и экспертов оборонной сферы:

  • Концепция современной войны и дроны: Азербайджан и Турция накопили большой опыт в военных действиях последних лет (особенно в боях в Карабахе) в применении дронов, цифровой связи и тактики точечных ударов; непосредственное освоение военными Узбекистана этого передового опыта на практике поднимет боевую мощь нашей национальной армии на новую ступень;

  • Трехсторонняя оперативная адаптация: Выработка общих боевых алгоритмов на одном полигоне войсками, подготовленными по различным системам (армии Турции, приблизившейся к «стандартам НАТО», Узбекистана, проведшего национальные реформы, и победоносного Азербайджана) является гарантией устранения любых будущих внешних угроз;

  • Безопасность Каспия и суши: Применение флота и авиации на учениях является важной стратегической подготовкой по одновременной защите морских, воздушных и сухопутных границ, а также поддержанию безопасности международных логистических коридоров;

  • Оборонный щит тюркского мира: Подобные маневры наглядно демонстрируют на международной арене, что отношения между братскими странами носят не только экономический и культурный характер, но и обретают прочный оборонный фундамент.

Совместные маневры армий Узбекистана, Азербайджана и Турции в «Кызылгае» превращаются в прочный военный щит, гарантирующий мир и стабильность в регионах Центральной Азии и Кавказа.

Как вы думаете, насколько важно для безопасности нашей страны дальнейшее расширение сотрудничества Узбекистана в военной сфере с Турцией и Азербайджаном? Какую роль, по вашему мнению, играют современные дроны и совместные учения в повышении потенциала нашей национальной армии? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом, посвященным региональной безопасности, со всеми своими друзьями!

КызылгаяАзербайджанТурцияДроны
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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