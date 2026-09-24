Xiaomi представила новую кофемашину для приготовления кофе уровня кафе в домашних условиях

·40·Технологии
Xiaomi представила новую кофемашину для приготовления кофе уровня кафе в домашних условиях

Компания Xiaomi представила полуавтоматическую кофемашину Mijia Смарт Семи-Аутоматик Италиан Коффи Макер Pro, предназначенную для приготовления кофе профессионального уровня в домашних условиях. По данным иксбт.ком, устройство оснащено независимыми системами работы, механизмом точного контроля температуры и возможностями автоматической работы с различными видами молока, а его цена составляет 520 долларов США. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая кофемашина оснащена двумя отдельными насосами и блоками нагрева. Благодаря такой конструкции процессы приготовления эспрессо и вспенивания молока могут выполняться одновременно и независимо друг от друга. Это значительно сокращает время ожидания и позволяет приготовить более десяти чашек кофе подряд.

Предусмотрены отдельные контуры для горячей и холодной воды, которые не смешиваются друг с другом. Горячий контур быстро нагревается и предназначен для приготовления насыщенного эспрессо, а низкотемпературная импульсная экстракция позволяет быстро приготовить холодный кофе под низким давлением. Пять датчиков и специальный алгоритм, контролирующие основные узлы устройства, обеспечивают точность температуры.

Автоматическое приготовление молочных напитков

Инженеры Xiaomi уделили особое внимание напиткам с молоком. Mijia Коффи Макер Pro может автоматически вспенивать пять видов молока, включая обычное и растительное. Пользователю достаточно выбрать нужный вариант и поставить чашку — машина создает плотную и однородную пену без необходимости ручного управления паровой трубкой.

В процессе приготовления система контролирует давление в режиме реального времени и фиксирует любые отклонения. После завершения экстракции кофемашина строит график давления и дает рекомендации по изменению настроек в соответствии с конкретным сортом кофе.

Гибкие настройки и возможности приложения

Однако полную автоматизацию использования устройства выбирать не обязательно. Пользователь может самостоятельно настроить девять параметров, от степени помола зерен до температуры экстракции и вспенивания молока. Также существует возможность сохранения персональных настроек в виде специальных рецептов.

Для тех, кто не хочет экспериментировать с параметрами, в приложении доступны сотни облачных рецептов для различных сортов кофе и степеней обжарки. Выбранные настройки можно отправить на кофемашину одним нажатием кнопки. Среди готовых вариантов есть такие напитки, как латте на кокосовом молоке или американо с добавлением апельсина.

XiaomiКофемашинаСмарт-технологииПриготовление кофеMijia Pro
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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