Что Жорже Жезуш сказал о Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш подтвердил, что капитан Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе на матч первого тура Лиги наций против Уэльса. Выступая на португальском футбольном саммите, 72-летний специалист особо отметил роль опытного нападающего в футболе страны и его глобальное влияние. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, новый главный тренер сборной отреагировал на критику в прессе в адрес капитана. Перед матчем, который пройдет на стадионе «Эштадиу Жозе Алваладе», Жорже Жезуш твердо подчеркнул, что Роналду — это не просто игрок на поле, а символ всей нации.

Глобальное влияние и болельщики

Специалист вспомнил яркий пример из периода совместной работы в клубе «Ан-Наср». По его словам, на матч, где Роналду не участвовал, на трибуны пришли всего 3 тысячи зрителей, тогда как на игру в Гонконге, когда нападающий вышел на поле, все 55 000 билетов были полностью распроданы и стадион был заполнен болельщиками.

Тем не менее, главный тренер открыто заявил, что прошлые заслуги или звездный статус не дают гарантии игры в течение всех 90 минут. По его словам, вопрос вызова в состав и выхода в основе все равно будет решаться исходя из демонстрируемой спортивной формы.

Новые тактические подходы

Опытный специалист, вновь работающий с Роналду на международной арене, выразил намерение внедрить новые тактические изменения, сохранив при этом фундамент сборной. Он подчеркнул преимущество игры с чистым опорным полузащитником и вторым нападающим.

Поскольку сборная Португалии начинает защиту своего титула, тренер не скрывал, что ждет от капитана результативных действий и голов в завтрашнем матче. «Криш — символ Португалии. Завтра он выйдет на поле, и я надеюсь, что он забьет один или два гола», — завершил свое выступление Жорже Жезуш.