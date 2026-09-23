На берега Франции уже 45 лет вымывает телефоны в виде Гарфилда (фото)

·7·Мир
На берега Франции уже 45 лет вымывает телефоны в виде Гарфилда (фото)

На берега французского региона Бретань с 1980-х годов выбрасывает оранжевые телефоны в виде кота Гарфилда и их детали. Это необычное явление на протяжении десятилетий привлекает внимание местных жителей и экологов. В новом документальном фильме, вышедшем 19 июня 2026 года, эта история получила новое освещение.

Долгое время происхождение телефонов оставалось загадкой. Лишь в 2019 году местный фермер Рене Морван рассказал, что в детстве, в 1980-х годах, после сильного шторма он видел в прибрежной пещере остатки контейнера с телефонами. После этого экологи обследовали пещеру и обнаружили там более 20 целых телефонов Гарфилда, а также их различные детали.

Sohildagi qum ustida singan va butun to‘q sariq Garfield telefonlari to‘plami.

Как выяснилось, грузовой контейнер с телефонами был утерян в море несколько десятилетий назад. Впоследствии находившиеся внутри телефоны под воздействием волн постепенно вымывались из пещеры и попадали на берег.

Телефоны Гарфилда упоминаются в материалах об этом регионе и в 2026 году. Создатели нового документального фильма изучили историю побережья Бретани, местных коллекционеров и активистов, которые годами собирали эти телефоны.

Таким образом, последствия потери груза в море в 1980-х годах дают о себе знать на французском побережье уже почти 45 лет. Этот случай также наглядно демонстрирует, что пластиковый и электронный мусор, попавший в море, может сохраняться в природе на протяжении десятилетий.

Sohilda topilgan to‘q sariq rangli Garfild mushugi shaklidagi telefon qismlari.
телефоны ГарфилдБретаньРене Морвандокументальный фильм 2026 года
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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