На арене международной дипломатии и политики Ближнего Востока прозвучало очередное заявление, привлекшее внимание мировой прессы. Президент Сирии Ахмад аш-Шараа принял участие в мероприятии, организованном влиятельным Атлантическим советом (Атлантик Кункил) в Нью-Йорке, и раскрыл подробности своего диалога с бывшим президентом США Дональдом Трампом по поводу оккупированных Голанских высот.

В ответ на позицию Трампа о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами сирийский лидер вспомнил, как обратился к нему с неожиданным и ироничным предложением: «Когда он заговорил о том, что Голанские высоты находятся под суверенитетом Израиля, я ответил: почему бы вам не отдать израильтянам Нью-Джерси? Голанские высоты вам не принадлежат, а Нью-Джерси — ваш. Насколько я знаю, там много демократов, которые не голосуют за Трампа. Так что было бы неплохо отдать его израильтянам. По крайней мере, это территория, которая принадлежит вам, но Голанские высоты не принадлежат президенту Трампу».

Это заявление аш-Шараа в очередной продемонстрировало, что Дамаск не пойдет на компромисс в вопросе суверенитета над аннексированными территориями и занимает твердую позицию против любого внешнего давления. Итак, как отзовется эта резкая дипломатическая ирония сирийского лидера в Вашингтоне и Тель-Авиве, как работают нормы международного права по Голанским высотам и как это заявление повлияет на мирные переговоры в регионе?

«Предложение по Нью-Джерси, демократы и суверенитет Голан»: 5 основных пунктов заявления

Важные аспекты из речи Ахмада аш-Шараа в Атлантическом совете:

Раскрытие диалога с Трампом: Президент Сирии сообщил, что лично спорил с Дональдом Трампом по поводу Голанских высот;

Предложение отдать Нью-Джерси: Аш-Шараа предложил Трампу отдать Израилю не землю другого государства, а собственный штат США;

Ирония над внутренней политикой США: Сирийский лидер отметил, что в Нью-Джерси много демократов, не голосовавших за Трампа, и обосновал это предложение политической шуткой-иронией;

«Голанские высоты не принадлежат Трампу»: Глава Дамаска подчеркнул, что земли Голан принадлежат исключительно Сирии и президент США не имеет на них никаких прав;

Открытая трибуна в Нью-Йорке: Эти резкие мысли прозвучали перед аудиторией одного из влиятельных аналитических центров США — Атлантик Кункил.

Голанские высоты и спор о территориальном суверенитете: Сравнение позиций

Отношение сторон и их подходы в данном геополитическом вопросе:

Критерии и стороны Позиция Дональда Трампа и США Позиция Ахмада аш-Шараа и Сирии Взгляд на территориальный статус Одностороннее признание суверенитета Израиля Неотъемлемая территория Сирии, признанная ООН Полномочия по распределению территорий Поддержка через внешнеполитические решения «Ни у кого нет права отдавать землю другого государства» Дипломатический аргумент Необходимость безопасности Израиля и стратегического контроля «Если нужна земля, пусть США отдадут свой штат — Нью-Джерси» Зависимость от внутренней политики Предвыборные обещания и лоббистские интересы Ирония на примере избирателей-демократов в Нью-Джерси Конечное условие Сохранение текущего положения аннексии Полный возврат израильских войск к линии 1974 года

Экспертиза геополитики и международной дипломатии: Почему это заявление вызвало шумиху?

Выводы аналитиков международной политики и востоковедов:

Нарушение границ классической дипломатии: То, что президент Сирии прямо на территории США в кругу влиятельных экспертов загнал бывшего главу Белого дома в угол открытой шуткой и логической иронией, считается нетипичным дипломатическим шагом;

Акцент на нормы международного права: Своими словами «Нью-Джерси ваш, а Голаны вам не принадлежат» аш-Шараа напомнил о резолюциях Совета Безопасности ООН — ни одно государство не может дарить законную территорию другого независимого государства третьей стороне;

Независимый голос Дамаска: Это выступление показало, что новое руководство Сирии способно вести не подчиненный, а равноправный и жесткий диалог с западными политиками;

Сигнал внутренней аудитории США: Превращение разногласий между Трампом и демократами в дипломатический аргумент служит более широкому освещению этой темы в СМИ США и возвращению проблемы Голан в повестку дня.

Данное заявление Ахмада аш-Шараа показывает, что территориальные конфликты на Ближнем Востоке еще долго останутся темой самых горячих споров на международной арене.

А как вы считаете, насколько обоснован ответ Ахмада аш-Шараа Дональду Трампу по поводу Нью-Джерси с точки зрения международного права? Может ли конфликт из-за Голанских высот разрешиться мирным путем в ближайшие годы? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой эксклюзивной статьей, приоткрывающей завесу тайны над большой геополитикой, со всеми!