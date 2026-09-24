Яндекс Карты запустили революционную навигацию в трех крупных городах Узбекистана

·70·Технологии
Яндекс Карты запустили революционную навигацию в трех крупных городах Узбекистана

Стрессовым ситуациям, знакомым каждому водителю, приходит конец: вы едете по незнакомой улице или сложной многоуровневой развязке, впереди несколько направлений, а в какой ряд перестроиться или куда съехать, замечаете всего за несколько секунд до маневра. В такие моменты резкое торможение, рискованные перестроения на удачу или нарушения правил часто становились причиной многочисленных дорожно-транспортных происшествий и пробок. Теперь для миллионов узбекистанских водителей внедрена новая цифровая возможность, которая кардинально облегчает жизнь: приложение Яндекс Карты официально запустило высокодетализированные карты дорог Ташкента, Андижана и Намангана.

В этом обновлении с особой точностью отображаются не только общий маршрут, но и конкретные полосы движения на дороге, разметка, съезды и зоны безопасности. В результате сервис задолго и четко показывает рекомендуемую траекторию движения, позволяя водителю заблаговременно и спокойно перестроиться в нужную полосу. Для запуска этой сложной функции команда Яндекса полностью оцифровала дорожную инфраструктуру общей протяженностью 2 760 километров в трех крупных городах.

Итак, как детализированная навигация помогает водителям на практике, насколько снижается риск штрафов и аварий, и в каких регионах система работает на полную мощность?

«Точные полосы, 2 760 км оцифровки и спокойные повороты»: 5 главных пунктов обновления

Самые важные факты и детали о новой навигационной функции Яндекс Карт в Узбекистане:

  • Заблаговременная информация о нужной полосе: навигатор показывает водителю, какую именно полосу следует занять для совершения нужного поворота или съезда на сложных развязках;

  • Конец резким и опасным маневрам: предотвращаются суета в последнюю секунду в стиле «куда нужно было повернуть?» и аварийные ситуации;

  • Каждая линия дороги и зона безопасности на карте: наряду с полосами движения в приложении визуально отражены разделительные линии, съезды с эстакад и островки безопасности;

  • Гигантский труд в 2 760 километров: для внедрения этой системы специалисты до мельчайших деталей оцифровали 2 760 км дорожной инфраструктуры в трех городах;

  • Зоны покрытия: в городе Ташкенте новая карта полноценно работает на всех дорогах, а в Андижане и Намангане охватила центральные районы и основные крупные автомагистрали.

Навигация Яндекс Карт: сравнение традиционной карты и новой детализированной системы

Анализ новых параметров безопасности дорожного движения и удобства навигации:

Показатели и возможности

Прежняя традиционная навигация

Новая детализированная система Яндекс Карт

Отображение маршрута

Только общая линия дороги и стрелка поворота

Каждая полоса движения, разделительная линия и площадки

Время выбора полосы

В последнюю минуту, отображается непосредственно у поворота

Рекомендуемая траектория движения задолго до маневра

Безопасность маневра

Высок риск резкого перестроения влево/вправо на скорости

Спокойное, плавное перестроение в заранее определенную полосу

Риск нарушений и штрафов

Велика вероятность наезда на разметку или поворота не из той полосы

Строгое и безошибочное соблюдение правил дорожного движения (ПДД)

Покрытие в городе Ташкенте

Стандартная карта улиц

ВСЕ улицы столицы оцифрованы на 100%

Покрытие в Андижане и Намангане

Координаты основных дорог

Центральные районы и важные магистральные дороги

Общая оцифрованная дистанция

Только основная сеть

Цельная дорожная сеть протяженностью ровно 2 760 километров по трем городам

Автоэкспертиза и градостроительный анализ: почему эта функция резко сократит пробки и аварии?

Выводы экспертов и аналитиков по безопасности дорожного движения:

  • Исчезновение эффекта «внезапной остановки»: когда на многополосных дорогах водитель слишком поздно понимает, что его полоса неверна, он внезапно останавливается или пытается грубо вклиниться в поток машин на соседней полосе; детализированная карта пресекает подобный беспорядок, обеспечивая равномерное движение потока;

  • Защита от камер ПДД и штрафов: в последнее время увеличилось количество автоматизированных камер за пересечение дорожной разметки и нарушение рядности; новая система заранее указывает водителю разрешенную полосу, оберегая его от непреднамеренных лишних штрафов;

  • Инфраструктура регионов за пределами столицы: выход проекта далеко за рамки одного Ташкента на два крупнейших и густонаселенных центра долины — Андижан и Наманган — имеет важное значение для развития транспортной культуры в регионах;

  • Психологическое облегчение и комфорт: водитель может полностью спланировать свое дальнейшее движение, бросив лишь один взгляд на карту, не отвлекаясь на дороге — это снижает умственное напряжение и усталость.

Оцифровка 2 760 километров дорог стала большим шагом на пути создания современной экосистемы «умного транспорта» и безопасных дорог в городах Узбекистана.

А как вы думаете, насколько новая функция Яндекс Карт, заранее показывающая, в какой полосе нужно находиться, поможет снизить пробки и правонарушения на дорогах? Часто ли вы сталкиваетесь с ситуациями, когда не знаете, в какой ряд перестроиться на незнакомых улицах? Оставьте свое личное мнение и опыт в комментариях и поделитесь этой полезной новостью, крайне важной для всех друзей-водителей!

Яндекс КартыТашкентАндижанНаманган
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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