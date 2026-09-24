Криштиану Роналду не обращает внимания на критику и нацелен на 1000-й гол

·48·Спорт
Криштиану Роналду не обращает внимания на критику и нацелен на 1000-й гол

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопросы журналистов на футбольном саммите в Лиссабоне, прокомментировав критику в свой адрес и рассказав о своих новых амбициозных целях. 39-летний нападающий также затронул тему атмосферы в национальной команде и смены главного тренера в преддверии матча Лиги наций УЕФА против Уэльса. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Говоря о возвращении на стадион «Эштадиу Жозе Алваладе», где начиналась его профессиональная карьера, опытный футболист подчеркнул, что по-прежнему получает огромное удовольствие от защиты чести национальной сборной. Согласно сообщениям иксбт.ком и других международных спортивных источников, Роналду положительно оценил назначение нового главного тренера Жорже Жезуша, выразив уверенность в том, что он выведет команду на новые высоты.

Планы на будущее и тысячный гол

Затронув одну из самых обсуждаемых тем в футбольном мире — достижение отметки в 1000 голов, Криштиану заявил, что стремится к этой цели с большим энтузиазмом, однако это не стало для него навязчивой идеей. По его словам, если ему удастся забить исторический тысячный гол именно в составе сборной Португалии, это станет ярчайшей вершиной всей его карьеры.

Нападающий, выступающий в настоящее время за саудовский клуб «Ан-Наср», особо отметил, что приезжает в сборную не ради статуса, а для того, чтобы приносить реальную пользу на поле и помогать команде. «Я приезжаю сюда, чтобы менять ситуацию и быть полезным активом для команды», — добавил он.

Реакция на критику

Роналду с улыбкой отреагировал на постоянные слухи в СМИ о его будущем в сборной и возрасте. Он сказал, что не обращает внимания на негатив, направленный в его сторону, и сосредоточен на огромной любви и поддержке, которую получает от болельщиков по всему миру.

Рассуждая о будущем, 39-летняя легенда подчеркнул, что осознает приближение завершения карьеры, но предпочитает жить сегодняшним днем. Несмотря на то, что сборную ждут 4 тяжелых матча за 15 дней, он заявил, что команда полностью готова к этим испытаниям.

Криштиану РоналдуПортугалияЛига нацийФутболАн-Наср
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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