При оплате 50 процентов стоимости автомобиля Дамас остаток можно погасить в рассрочку на 24 месяца без процентов

УзАуто Моторс объявила о новых условиях рассрочки для покупателей автомобилей Дамас. Покупатель, выплативший 50 процентов от стоимости машины заранее, может выплатить оставшуюся сумму в течение 24 месяцев в рассрочку, без банковского кредита и процентов. Ежемесячные платежи начинаются от 1,94 миллиона сумов.

Новое предложение было опубликовано 21 сентября на официальном сайте УзАуто Моторс. Как сообщили в компании, программа реализуется на основе прямой рассрочки — без банковского кредита или участия банка.

Это дает тем, кто планирует покупку Дамас, возможность не выплачивать всю сумму сразу, а внести половину стоимости заранее, распределив оставшуюся часть на два года.

Каковы новые условия оплаты для Дамас?

Согласно условиям, объявленным УзАуто Моторс, покупатель в качестве первоначального взноса выплачивает 50 процентов от стоимости автомобиля.

Оставшиеся 50 процентов выплачиваются ежемесячно в течение 24 месяцев.

Основные условия выглядят следующим образом:

первоначальный взнос — 50 процентов ;

срок выплаты оставшейся суммы — 24 месяца ;

банковский кредит — не требуется ;

банковский процент — отсутствует ;

оплата — на основе прямой рассрочки.

В компании также сообщили, что данное предложение действует в течение определенного срока, а количество автомобилей ограничено.

Какова сумма ежемесячного платежа для каждой модели Дамас?

В текущем предложении указан размер ежемесячного платежа для трех комплектаций Дамас.

Комплектация Ежемесячный платеж Остаток платежа за 24 месяца Дамас Ван от 1 940 750 сумов 46 578 000 сумов Дамас Комби от 2 009 354 сумов 48 224 496 сумов Дамас Делукс от 2 029 417 сумов 48 706 008 сумов

В официальной информации указано, что ежемесячный платеж для Дамас Ван начинается от 1 940 750 сумов, для Комби — от 2 009 354 сумов, а для Делукс — от 2 029 417 сумов.

Как производятся расчеты для Дамас Комби?

В приведенном компанией примере в качестве 50 процентов стоимости автомобиля Дамас Комби выплачивается 48 224 500 сумов.

После этого оставшаяся сумма делится на 24 месяца, и каждый месяц выплачивается по 2 009 354 сума.

То есть от покупателя не требуется оплачивать полную стоимость автомобиля одновременно. Главное требование — на первом этапе оплатить половину стоимости.

Это не банковский кредит

Важным аспектом нового предложения является то, что УзАуто Моторс предоставляет его не в качестве банковского кредита, а в виде прямой рассрочки.

В официальном объявлении компании говорится, что автомобиль приобретается без банковского кредита и участия банка, а оставшаяся сумма выплачивается в рассрочку в течение 24 месяцев.

В связи с этим главное отличие для покупателя заключается в том, что финансирование осуществляется не через банк в форме кредита, а посредством механизма рассрочки, установленного для автомобиля.

Количество автомобилей ограничено

Еще один важный нюанс предложения заключается в том, что количество автомобилей ограничено.

УзАуто Моторс также сообщила, что акция действует в течение определенного времени. Поэтому точные имеющиеся комплектации, цены и условия рассрочки необходимо уточнять в официальных дилерских центрах.

В официальном объявлении компании также указан номер телефона для справок: 78 141 77 77.

Льготные предложения для Дамас предоставлялись и раньше

В последние месяцы УзАуто Моторс предоставляет возможности приобретения автомобилей Chevrolet на различных льготных условиях.

На странице специальных предложений компании ранее уже публиковались программы беспроцентной рассрочки для таких моделей, как Дамас, Лабо, Каптива, Оникс и Тракер.

Однако главный аспект текущего нового предложения заключается в том, что возможность оплаты 50 процентов первоначального взноса и выплаты оставшихся 50 процентов в течение 24 месяцев для Дамас предлагается напрямую через компанию.

Важные цифры для тех, кто хочет приобрести Дамас

Кратко подводя итоги текущего предложения:

50 процентов — выплачивается сейчас.

50 процентов — распределяется на последующие 24 месяца.

1,94 миллиона сумов — минимальный показатель ежемесячного платежа.

Банковский кредит и банковские проценты — не требуются.

Количество автомобилей — ограничено.

Поэтому тем, кто планирует покупку Дамас, важно обращать внимание не только на ежемесячный платеж, но и на первоначальный взнос в размере 50 процентов, актуальную цену выбранной комплектации и количество автомобилей, имеющихся у дилера.

В новом предложении ежемесячные платежи по версиям Дамас Ван, Комби и Делукс установлены в диапазоне 1,94–2,03 миллиона сумов.