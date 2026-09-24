На Всемирной шахматной олимпиаде стартуют матчи 8-го тура: анализ всех пар

На 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, принимающей гостей в Самарканде, борьба вошла в самую ожесточенную и решающую фазу: сегодня пройдут грандиозные матчи 8-го тура, которые определят лидеров соревнований. Особое внимание шахматного сообщества всего мира приковано к первой доске в мужском турнире, где главная национальная сборная Узбекистана (черными фигурами) сойдется в противостоянии со сборной Германии (белыми фигурами) — одной из самых организованных и крепких команд Европы.

Вторая наша сборная — «Узбекистан-2», показавшая истинное мужество в предыдущем туре и сыгравшая в боевую ничью 2:2 с Францией, на этот раз встретится с еще одним мировым грандом — сборной Англии. А третья мужская команда («Узбекистан-3») проведет матч против сильной сборной Швейцарии.

В женских противостояниях наши сборные также ждут крайне ответственные и серьезные испытания: наша основная девичья команда (Узбекистан-1), разгромившая в 7-туре Словению со счетом 3,5:0,5, сыграет с сильным представителем Европы — Нидерландами, девушки из Узбекистана-2 померятся силами со сборной Кубы, а команда Узбекистана-3 — с представительницами Ямайки. Кроме того, на соседних столах пройдут центральные баталии, такие как Индия — Азербайджан, США — Сербия и Франция — Иран.

Итак, смогут ли наши парни во главе с Нодирбеком Абдусатторовым взломать железную оборону Германии, остановят ли наши юноши Англию и как девушки преодолеют барьер Нидерландов?

«Барьер Германии, экзамен Англии и дуэль с Нидерландами»: 5 ключевых моментов 8-го тура

Важнейшие факты и детали официальных пар 8-го тура в Самарканде:

Центральная битва на первой доске: Мужская сборная Узбекистана сыграет черными фигурами против Германии, занимающей высокие позиции в турнирной таблице;

Английский экзамен для «Узбекистана-2»: Наш второй состав, продолжающий творить сенсации, сразится с Англией — одной из сильнейших шахматных школ мира;

Шанс для «Узбекистана-3» пополнить копилку очков: Третья мужская сборная померяется силами со Швейцарией;

Бескомпромиссная борьба женщин против Нидерландов: Наши девушки во главе с Афрузой Хамдамовой и Гулрухбегим Тохиржоновой испытают на прочность сильных нидерландок;

Противостояние мировых грандов: В рамках тура пройдут континентальные дерби Индия — Азербайджан и США — Сербия.

Самарканд-2026: Официальные пары 8-го тура и календарь матчей (Паирингс Рунд 8)

Анализ официальных соперников всех наших сборных среди мужчин и женщин:

Категория и доски Белыми фигурами (Теам Вхите) Черными фигурами (Теам Блак) Главное значение матча Мужчины: 1-й стол Германия (Германй) Узбекистан (Узбекистан) Ключевой матч за лидерство в турнире и путь к чемпионству Мужчины: 2-й стол Англия (Энгланд) Узбекистан-2 (Узбекистан 2) Суперпротивостояние нашей молодежи с английскими гроссмейстерами Мужчины: 3-й стол Узбекистан-3 (Узбекистан 3) Швейцария (Свитзерланд) Возможность максимизировать командные очки Мужчины: Другие центральные матчи Индия, США, Китай, Франция Азербайджан, Сербия, Польша, Иран Центральные баталии в борьбе за медали Олимпиады Женщины: 1-й стол Нидерланды (Нетерландс) Узбекистан (Узбекистан) Важный шаг к элите топ-10 Женщины: 2-й стол Куба (Куба) Узбекистан-2 (Узбекистан 2) Борьба против опытных представительниц Латинской Америки Женщины: 3-й стол Ямайка (Джамаика) Узбекистан-3 (Узбекистан 3) Удобная возможность для наших перспективных молодых девушек Женщины: Другие центральные матчи Казахстан, Грузия, Болгария Индия, Китай, Монголия Столкновение глобальных фаворитов в женских шахматах

Шахматная экспертиза и тактический анализ: Почему 8-й тур решит судьбу медалей?

Выводы международных гроссмейстеров и экспертов:

Прагматичный стиль Германии: Немецкие шахматисты отличаются глубокой дебютной подготовкой и безупречной игрой в эндшпиле; действовать против них черными фигурами потребует от Абдусатторова, Синдарова и Якуббоева высочайшего хладнокровия;

Сенсационный боевой дух «Узбекистана-2»: Остановившая Францию со счетом 2:2 вторая команда морально окрепла на высоком уровне; встреча с Англией в очередной раз докажет их место в мировой элите;

Атакующий потенциал нашей женской сборной: Победа над Словенией с разницей в 3,5 очка придаст нашим девушкам большой уверенности и в матче против Нидерландов;

Прохождение экватора турнира: 8-й и 9-й туры считаются самыми тяжелыми ситами Олимпиады; каждое полуочко (ничья), завоеванное на этом этапе, в итоге может определить обладателей золотых медалей.

Самаркандские баталии дарят незабываемые, жаркие и исторические поединки не только любителям спорта нашей страны, но и всем поклонникам шахмат во всем мире.

А как вы думаете, с каким счетом главная мужская сборная Узбекистана победит Германию? Верите ли вы, что наши девушки успешно преодолеют барьер Нидерландов и войдут в призовую зону? Оставляйте свои личные прогнозы и пожелания в комментариях, а также делитесь этой важной аналитической статьей о наших национальных сборных со всеми любителями шахмат!