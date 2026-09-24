Брайан Ример прокомментировал слухи о просмотре Эрлинга Холанда

·2·Спорт
Брайан Ример прокомментировал слухи о просмотре Эрлинга Холанда

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример перед матчем Лиги наций УЕФА против Норвегии прояснил известную историю 2017 года, связанную с Эрлингом Холандом. Он с иронией опроверг слухи о том, что во время просмотра нападающего в «Копенгагене» он якобы отказался от него. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На пресс-конференции на стадионе «Уллевол» Брайан Ример рассказал о своей роли во время недельного визита юного Эрлинга в Данию. Сообщается, что в тот период нынешний наставник сборной Норвегии Столе Сольбаккен занимал пост главного тренера «Копенгагена», а Брайан Ример руководил молодежной командой клуба до 19 лет.

Исторический просмотр и воспоминания

Столе Сольбаккен ранее на своей пресс-конференции подтвердил, что его бывший помощник Ример не несет никакой ответственности за то, что талантливого форварда не оставили в команде. Брайан Ример назвал эту историю одной из забавных баек в футбольном мире, вспомнив, как много лет назад принимал Холанда и его отца Альфа-Инге Холанда.

Датский специалист не скрывал, что рад видеть, как сегодня Эрлинг Холанд стал бомбардиром мирового уровня. Он категорически отверг утверждения о том, что лишил «Копенгаген» будущих многомиллионных доходов.

Впереди важный матч

По словам Римера, это просто забавная праздничная история, и в то время судьба игрока не была в его руках. «Я могу со спокойной душой сказать, что я не тот человек, который лишил «Копенгаген» трансфера на 200 миллионов», — с улыбкой добавил тренер.

Также наставник сборной Дании перед стартовым матчем Лиги А в Осло отверг мнение, что его команда выйдет на поле против соперника во главе с Холандом в статусе аутсайдера. Он подчеркнул, что датские футболисты обладают высоким техническим потенциалом и твердо верят в то, что вернутся из поездки с тремя очками.

Эрлинг ХоландБрайан РимерДанияНорвегияЛига наций
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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