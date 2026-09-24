Космический телескоп Хаббл совершил 200-тысячный виток вокруг Земли

·25·Технологии
Космический телескоп Хаббл совершил 200-тысячный виток вокруг Земли

Легендарный космический телескоп Хаббл завершил свой 200 000-й виток вокруг Земли, отметив важную историческую веху для мировой науки. Этот уникальный аппарат, непрерывно работающий на протяжении 36 лет, остается одним из самых эффективных научных инструментов в истории человечества и продолжает оказывать неоценимую помощь в исследовании космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, за время своей работы космический аппарат преодолел более 8 миллиардов километров и выполнил более 1,7 миллиона научных наблюдений. Свой юбилейный 200-тысячный виток телескоп посвятил измерению скорости расширения Вселенной, то есть постоянной Хаббл.

Научные исследования и новые задачи

В настоящее время Хаббл продолжает наблюдение за сверхновой «Афина» (Атена), открытой в 2025 году космическим телескопом James Webb. Свет от взрыва этой звезды проходит через скопление галактик МАКС Дж0417, которое выполняет роль гравитационной линзы, создавая несколько изображений одного и того же события.

Ученые ожидают повторного появления «Афины» к марту 2027 года. Точное измерение времени между этими появлениями позволит составить карту распределения массы линзирующего скопления и уточнить фундаментальные параметры, такие как скорость расширения Вселенной.

Сотрудничество с современными телескопами и высокий спрос

Несмотря на свой возраст, Хаббл сохраняет свои уникальные преимущества. Он работает в ультрафиолетовом и оптическом диапазонах, что идеально дополняет инфракрасные наблюдения телескопов James Webb и недавно запущенного Нанкй Граке Роман. Аппарат, выведенный в космос в 1990 году, работает круглосуточно, исследуя объекты от Солнечной системы до самых далеких галактик.

Специалисты отмечают, что интерес астрономического сообщества к этому телескопу растет с каждым годом. Тот факт, что количество заявок на время наблюдений от ученых в 7 раз превышает доступные возможности, подчеркивает его высокую научную ценность. Через официальный сайт NASA сохраняется возможность следить за текущими наблюдениями Хаббл в режиме реального времени.

HubbleКосмосАстрономияNASAНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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