Раскрываются секреты города, затонувшего 700 лет назад

В Великобритании обнаружены следы средневекового городка Шипден, который ушел на дно Северного моря примерно 700 лет назад. Водолазы обнаружили и сфотографировали 25 загадочных объектов рукотворного происхождения в несколькихстах метрах от побережья Кромера в графстве Норфолк. Об этом сообщает Джам Пресс.

Сообщается, что сооружения из кремня, найденные на морском дне, относятся к КсИВ веку. Исследователи полагают, что они могут быть древними дамбами, частью причала или другими прибрежными сооружениями.

Населенный пункт Шипден постепенно уходил под воды Северного моря на протяжении КсИВ века. А мощный шторм, произошедший в 1362 году, практически полностью разрушил береговую линию городка.

Британские дайверы впервые сделали подробные снимки руин затонувшего города и на их основе создали цифровые 3Д-модели. Это позволяет специалистам лучше изучить сохранившиеся под водой сооружения.

Находка прояснила еще одну известную легенду. Среди жителей Кромера издавна ходили рассказы о том, что под скалой Чурч Рок, то есть «Церковной скалой», спрятана церковь Святого Петра.

Однако выяснилось, что объект, обнаруженный водолазами, вероятно, является не церковью, а частью средневекового берегового укрепления. Это усилило вероятность того, что известная легенда не соответствует действительности.

«Все мы, выросшие в Кромере, росли на рассказах о Чурч Рок. Поэтому осознание того, что эта легенда может быть неверной, — большой шаг. Сейчас мы изучаем средневековые документы и сопоставляем их с объектами, найденными на дне моря. Пока мы выдвигаем не окончательные выводы, а предположения», — сказал председатель общества «Друзья музея Кромера» и директор проекта Питер Стиббонс.

В истории этого региона есть еще одно интересное событие. В 1888 году туристический пароход «Виктория» столкнулся с подводной скалой и потерпел крушение. Позже остатки судна вместе с частью скалы были взорваны. Целью этого было устранение препятствия, которое могло мешать судоходству.

Однако существует вероятность, что в ходе этих работ были повреждены и ценные археологические объекты.

«Изначально наш интерес был связан с возможностью найти останки судна “Виктория”. Но большим достижением для нас стало то, что мы помогли общине Кромера лучше понять историю Шипдена. Возможно, Чурч Рок на самом деле была береговым укреплением. Поэтому поиски самой церкви будут продолжены», — рассказал старший дайвер Ник Шиллер.

Исследования осуществляются в рамках проекта Альфреда Савина при поддержке Фонда наследия Национальной лотереи. Хотя сезон дайвинга пока завершен, ученые планируют продолжить изыскания в 2027 году.

Обнаруженные археологические материалы и созданные 3Д-модели готовятся к демонстрации в музее Кромера и публикации в интернете для широкой общественности.

Ранее сообщалось, что у берегов Шотландии также было обнаружено затонувшее судно с ценными находками. Этот корабль, принадлежавший королю Англии и Шотландии Карлу И, затонул в 1633 году, а общая стоимость находки вместе с находившимися на борту королевскими вещами и произведениями искусства может превышать 1 миллиард долларов.