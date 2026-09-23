Раскрываются секреты города, затонувшего 700 лет назад

·48·Мир
Раскрываются секреты города, затонувшего 700 лет назад

В Великобритании обнаружены следы средневекового городка Шипден, который ушел на дно Северного моря примерно 700 лет назад. Водолазы обнаружили и сфотографировали 25 загадочных объектов рукотворного происхождения в несколькихстах метрах от побережья Кромера в графстве Норфолк. Об этом сообщает Джам Пресс.

Сообщается, что сооружения из кремня, найденные на морском дне, относятся к КсИВ веку. Исследователи полагают, что они могут быть древними дамбами, частью причала или другими прибрежными сооружениями.

Населенный пункт Шипден постепенно уходил под воды Северного моря на протяжении КсИВ века. А мощный шторм, произошедший в 1362 году, практически полностью разрушил береговую линию городка.

Британские дайверы впервые сделали подробные снимки руин затонувшего города и на их основе создали цифровые 3Д-модели. Это позволяет специалистам лучше изучить сохранившиеся под водой сооружения.

Находка прояснила еще одну известную легенду. Среди жителей Кромера издавна ходили рассказы о том, что под скалой Чурч Рок, то есть «Церковной скалой», спрятана церковь Святого Петра.

Однако выяснилось, что объект, обнаруженный водолазами, вероятно, является не церковью, а частью средневекового берегового укрепления. Это усилило вероятность того, что известная легенда не соответствует действительности.

«Все мы, выросшие в Кромере, росли на рассказах о Чурч Рок. Поэтому осознание того, что эта легенда может быть неверной, — большой шаг. Сейчас мы изучаем средневековые документы и сопоставляем их с объектами, найденными на дне моря. Пока мы выдвигаем не окончательные выводы, а предположения», — сказал председатель общества «Друзья музея Кромера» и директор проекта Питер Стиббонс.

В истории этого региона есть еще одно интересное событие. В 1888 году туристический пароход «Виктория» столкнулся с подводной скалой и потерпел крушение. Позже остатки судна вместе с частью скалы были взорваны. Целью этого было устранение препятствия, которое могло мешать судоходству.

Однако существует вероятность, что в ходе этих работ были повреждены и ценные археологические объекты.

«Изначально наш интерес был связан с возможностью найти останки судна “Виктория”. Но большим достижением для нас стало то, что мы помогли общине Кромера лучше понять историю Шипдена. Возможно, Чурч Рок на самом деле была береговым укреплением. Поэтому поиски самой церкви будут продолжены», — рассказал старший дайвер Ник Шиллер.

Исследования осуществляются в рамках проекта Альфреда Савина при поддержке Фонда наследия Национальной лотереи. Хотя сезон дайвинга пока завершен, ученые планируют продолжить изыскания в 2027 году.

Обнаруженные археологические материалы и созданные 3Д-модели готовятся к демонстрации в музее Кромера и публикации в интернете для широкой общественности.

Ранее сообщалось, что у берегов Шотландии также было обнаружено затонувшее судно с ценными находками. Этот корабль, принадлежавший королю Англии и Шотландии Карлу И, затонул в 1633 году, а общая стоимость находки вместе с находившимися на борту королевскими вещами и произведениями искусства может превышать 1 миллиард долларов.

Шипден археологияМузей КромераChurch RockСудно Виктория
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Тадж-Махал: гениальность Бабуридов, застывший в мраморе трафик и секреты живой историиТадж-Махал: гениальность Бабуридов, застывший в мраморе трафик и секреты живой истории11 сентября 12:29Турист прыгнул в воду и трагически погибТурист прыгнул в воду и трагически погиб8 сентября 01:289-миллионная яхта затонула9-миллионная яхта затонула17 августа 14:02В Уфе в реке трагически погиб гражданин УзбекистанаВ Уфе в реке трагически погиб гражданин Узбекистана30 июля 18:36В Дунае показался затонувший 80 лет назад корабль Третьего рейхаВ Дунае показался затонувший 80 лет назад корабль Третьего рейха3 августа 12:32Война в Ормузском проливе: США потопили танкер, Иран нанес ракетный ударВойна в Ормузском проливе: США потопили танкер, Иран нанес ракетный удар6 сентября 10:01
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына