Задержан мужчина, «сфотографировавшийся» с Эрдоганом через искусственный интеллект: раскрыта правда, стоящая за снимками

В Анкаре был задержан мужчина из-за поддельных фотографий, созданных с помощью искусственного интеллекта. С помощью ИИ он изобразил себя стоящим вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром юстиции Акем Гюрлеком.

Как пишет издание Кумхуриет, мужчина разместил созданные с помощью искусственного интеллекта снимки в своем статусе в WhatsApp и распространил их в социальных сетях.

На фотографиях создавалось впечатление, будто он встретился с высокопоставленными чиновниками страны.

Однако снимки оказались ненастоящими, они были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Мужчина подозревается в распространении ложной информации и представлении себя лицом, связанным с влиятельными людьми. Прокуратура Анкары ведет расследование по данному факту.