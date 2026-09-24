Задержан мужчина, «сфотографировавшийся» с Эрдоганом через искусственный интеллект: раскрыта правда, стоящая за снимками
В Анкаре был задержан мужчина из-за поддельных фотографий, созданных с помощью искусственного интеллекта. С помощью ИИ он изобразил себя стоящим вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром юстиции Акем Гюрлеком.
Как пишет издание Кумхуриет, мужчина разместил созданные с помощью искусственного интеллекта снимки в своем статусе в WhatsApp и распространил их в социальных сетях.
На фотографиях создавалось впечатление, будто он встретился с высокопоставленными чиновниками страны.
Однако снимки оказались ненастоящими, они были созданы с помощью искусственного интеллекта.
Мужчина подозревается в распространении ложной информации и представлении себя лицом, связанным с влиятельными людьми. Прокуратура Анкары ведет расследование по данному факту.
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