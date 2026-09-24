В Сингапуре будут платить тем, кто читает книги

В Сингапуре запущена новая программа, призванная побудить население регулярно читать книги. Инициатива под названием РеадСГ была запущена Национальным библиотечным советом Сингапура (НЛБ) 6 сентября 2026 года. В рамках программы граждане могут читать книги не менее 15 минут в день и собирать за это виртуальные монеты. Об этом сообщило издание Те Тимес.

В программе РеадСГ Чалленге участники фиксируют время чтения на правительственной платформе КровдТаск СГ. За каждые 15 минут чтения начисляется 20 виртуальных монет. Участник, собравший 1000 монет, может обменять их на 1 сингапурский доллар.

Организаторы отмечают, что главная цель инициативы — отвлечь людей от короткого и быстрого цифрового контента и сформировать у них привычку к регулярному и сосредоточенному чтению книг. По словам главы НЛБ Мелиссы Там, 15-минутное чтение в день было выбрано в качестве простой начальной цели для формирования привычки.

РеадСГ — это пятилетнее национальное движение, пришедшее на смену предыдущей программе Натионал Реадинг Мовемент. Организаторы рассчитывают развить у населения навыки более глубокого и регулярного чтения в эпоху популяризации коротких видеороликов и быстрого контента в социальных сетях.

Согласно исследованию, проведенному НЛБ в 2024 году, 28 процентов взрослого населения Сингапура читали книги раз в неделю. Обновленная же программа РеадСГ направлена на то, чтобы сделать чтение ежедневной привычкой.