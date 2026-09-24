Историческая радость для тысяч семей от Шавката Мирзиёева: об оплате контракта на учебу

·84·Узбекистан
Историческая радость для тысяч семей от Шавката Мирзиёева: об оплате контракта на учебу

В Узбекистане принято беспрецедентное, революционное решение, направленное на укрепление принципов социального государства, стимулирование простых рабочих и служащих, а также гарантирование молодежи получения высшего образования. Президент Шавкат Мирзиёев объявил о большой социальной новости, которую ждали трудовые коллективы и миллионы семей: отныне детям работников, непрерывно проработавших не менее 5 лет на крупных предприятиях с численностью сотрудников не менее 1 000 человек, стоимость обучения на контрактной основе в высших учебных заведениях будет полностью покрываться за счет государства и специальных программ!

В целях финансирования данной социальной инициативы и стимулирования крупных работодателей только для Андижанской области определено выделить средства в размере 20 миллионов долларов. Глава государства дал стропоручение соответствующим министерствам и ведомствам в месячный срок разработать и внести проект правительственного постановления по безусловному и оперативному внедрению этого механизма на практике. Данное решение означает, что государство берет на себя самую большую финансовую нагрузку по обучению детей в вузе для простых тружеников, годами честно работающих в сферах крупной промышленности, текстиля, машиностроения и услуг.

Итак, как будет работать критерий предприятий с 1 000 сотрудников, как рассчитывается 5-летний стаж работы и как фонд в 20 миллионов долларов распределит оплату контрактов студентов?

«5-летний стаж, освобождение от контракта и фонд в $20 млн»: 5 основных пунктов новой льготы

Самые важные факты и детали социальной поддержки, объявленной Президентом Шавкатом Мирзиёевым:

  • Бесплатное высшее образование для детей: Контрактные платежи в вузах будут полностью покрываться для детей сотрудников, проработавших 5 лет на крупных предприятиях с числом рабочих не менее 1 000 человек;

  • Ценность стажа работы и преданности делу: Льгота предоставляется преданным сотрудникам, которые много лет трудятся в одном месте и вносят вклад в развитие производства;

  • $20 млн для Андижана: Для финансовой поддержки таких крупных социальных и производственных предприятий только самой области выделяется 20 млн долларов;

  • Постановление будет принято в течение 1 месяца: Ведомствам поручено в месячный срок внести документ, определяющий все порядки и правила системы;

  • Прочные гарантии на рынке труда: Новый порядок положит конец текучести кадров на крупных фабриках и заводах, обеспечив рабочих надежной социальной защитой.

Контракт на высшее образование и льгота для рабочих: Сравнение прежнего положения и новой системы

Анализ новых изменений, влияющих на студенческие контракты и бюджет семей:

Критерии и направления

Прежний стандартный порядок

Новая система, введенная по инициативе Президента

Контракт детей рабочих

Оплачивался за счет собственной зарплаты семьи или коммерческих кредитов

Полностью покрывается при поддержке предприятия и государства

Требование к сотруднику

Льготы отсутствовали независимо от трудового стажа

Не менее 5 лет непрерывной трудовой деятельности на крупном предприятии

Масштаб и критерий предприятия

Социальный статус по количеству работников отсутствовал

Крупные производственные кластеры с численностью сотрудников не менее 1 000 человек

Местный фонд поддержки

Региональные целевые средства не выделялись

Прямая помощь в размере 20 миллионов долларов самой Андижанской области

Сроки и гарантия исполнения

В рамках общих планов

В месячный срок принимается правительственное постановление с четким механизмом

Экономический и социальный результат

Финансовое напряжение в семьях из-за оплаты контракта

Облегчение бремени рабочих семей и возможность получения высшего образования

Социально-экономическая экспертиза и анализ: Почему это решение станет поворотным моментом на рынке труда и в промышленности?

Заключения экономистов, экспертов в сфере образования и аналитиков рынка труда:

  • Избавление от «тяжелого бремени контракта»: Для простых рабочих семей, воспитывающих много детей, годовой контракт ребенка-студента создавал огромные финансовые трудности; эта льгота сэкономит тысячедолларовые сбережения семей и защитит их от риска бедности;

  • Лояльность кадров и преодоление текучести: В настоящее время на многих крупных фабриках и заводах наблюдается частый уход работников; формула «проработаешь 5 лет — твой ребенок учится бесплатно» формирует у работника сильную лояльность к своему предприятию и позволяет удерживать опытных специалистов;

  • Массовое привлечение молодежи к высшему образованию: Талантливые юноши и девушки, чьи родители являются простыми рабочими на заводе или фабрике, не останутся вне учебы из-за финансовых проблем, напротив, в обществе расширится прослойка образованных и квалифицированных молодых кадров;

  • Старт на $20 миллионов в Андижане: Тот факт, что проект начинается именно в промышленно развитом и густонаселенном Андижане и обеспечивается 20 миллионами долларов, дает кластерам и фабрикам возможность социально защитить своих работников без лишнего финансового удара.

Эта историческая инициатива Президента Шавката Мирзиёева стала одним из мощнейших социальных шагов, направленных на обеспечение достоинства человека, труда простого рабочего и образованного будущего.

А как вы думаете, насколько покрытие контрактных средств детей тех, кто проработал 5 лет на крупных предприятиях, облегчит жизнь простым семьям? Должна ли эта система в будущем распространиться и на средние предприятия с 500 или 100 работниками? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой крайне важной радостной новостью для всех родителей и студентов со своими близкими!

Шавкат МирзиёевАндижан 20 миллионов долларовучебный контракткрупные предприятия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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