В Швеции обнаружили огромный клад из более чем 24 тысяч серебряных монет

В районе Мёркё муниципалитета Сёдертелье в Швеции обнаружили крупный клад эпохи викингов и раннего средневековья. Находка, получившая название «Хёрнингсхольмский клад», состоит примерно из 24 100 серебряных монет и 144 других исторических предметов.

Клад был найден в августе 2025 года на земельном участке Хёрнингсхольм 2:7. Основную его часть составляют серебряные монеты. Кроме того, среди находок есть серебряные изделия, позолоченные украшения и небольшое количество золотых предметов. Специалисты оценили общее состояние клада как хорошее.

Человек, обнаруживший находку, сообщил об этом в областную администрацию как можно скорее. Благодаря этому он выполнил все требования, установленные законодательством.

По данным Шведского национального совета по наследию, «Хёрнингсхольмский клад» является крупнейшим монетным кладом, когда-либо найденным на территории страны. Эксперты отмечают, что находка может предоставить новые сведения о ранней экономике Швеции, дальней торговле и связях, а также об обществе в период, который мало освещен в письменных источниках.

Еще одна примечательная особенность клада — большое количество редких епископских монет. Эти монеты могут дать дополнительную информацию о религиозной и экономической жизни того времени.

Шведский национальный совет по наследию принял решение передать находку в государственную собственность. Нашедшему клад человеку будет выплачено вознаграждение в размере 4 миллионов шведских крон.

Представитель совета Магнус Ларссон отметил, что при определении суммы вознаграждения учитывались высокая историко-культурная ценность клада и необходимость установить справедливую выплату для нашедшего его человека.