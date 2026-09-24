Криштиану Роналду подвергся критике за то, что оттолкнул фаната, хотевшего с ним сфотографироваться

·112·Мир
Криштиану Роналду подвергся критике за то, что оттолкнул фаната, хотевшего с ним сфотографироваться

В социальных сетях распространилось видео с участием Криштиану Роналду и одного из его болельщиков, а действия футболиста вызвали широкие обсуждения. На видео запечатлено, как фанат подходит к Роналду, чтобы сделать совместное фото, но футболист отталкивает его.

В кадре видно, как болельщик приближается к игроку и пытается сфотографироваться с ним. После этого Роналду отстраняет его в сторону.

Ситуация на видео вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях.

В комментариях под видео некоторые пользователи резко критикуют поступок Роналду. Другие же подчеркивают, что полный контекст ситуации на видео неизвестен.

Пока что никакой дополнительной информации о том, когда и где произошел инцидент, а также по какой причине футболист оттолкнул фаната, не поступало.

Криштиану Роналдуфанат Роналдусоциальные сетифутбольное видео
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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