В Ташкенте появился фандомат, позволяющий сдавать бутылки за деньги

В Ташкенте презентовали первый фандомат, с помощью которого можно сдавать пластиковые, стеклянные и алюминиевые емкости и получать за это деньги. Устройство служит для раздельного сбора отходов и их направления на переработку.

Согласно данным, в фандомат можно сдавать пластиковые, стеклянные и алюминиевые бутылки. Сообщается, что за каждую емкость выплачивается вознаграждение в размере 150 сумов.

Накопленные средства переводятся на счет пользователя. Также имеется возможность направить их на благотворительность.

Сообщается, что презентация устройства состоялась 23 сентября в Чиланзарском районе по адресу: улица Бунёдкор, 7А, перед зданием Национального комитета по экологии. Подобные устройства служат повышению интереса населения к сортировке отходов и отделению перерабатываемых материалов от обычного мусора.