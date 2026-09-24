В Ташкенте появился фандомат, позволяющий сдавать бутылки за деньги

·46·Общество
В Ташкенте появился фандомат, позволяющий сдавать бутылки за деньги

В Ташкенте презентовали первый фандомат, с помощью которого можно сдавать пластиковые, стеклянные и алюминиевые емкости и получать за это деньги. Устройство служит для раздельного сбора отходов и их направления на переработку.

Согласно данным, в фандомат можно сдавать пластиковые, стеклянные и алюминиевые бутылки. Сообщается, что за каждую емкость выплачивается вознаграждение в размере 150 сумов.

Накопленные средства переводятся на счет пользователя. Также имеется возможность направить их на благотворительность.

Сообщается, что презентация устройства состоялась 23 сентября в Чиланзарском районе по адресу: улица Бунёдкор, 7А, перед зданием Национального комитета по экологии. Подобные устройства служат повышению интереса населения к сортировке отходов и отделению перерабатываемых материалов от обычного мусора.

ФандоматЧиланзарский районНациональный комитет по экологииПереработка
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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