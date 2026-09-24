Садио Мане инвестирует 20 миллионов долларов в свою родную деревню

·57·Мир
Садио Мане инвестирует 20 миллионов долларов в свою родную деревню

Сенегальский футболист Садио Мане реализует агропромышленный проект стоимостью около 20 миллионов долларов в своей родной деревне Бамбали. Закладка фундамента проекта под названием СМ10 Агро состоялась 19 сентября. Об этом сообщил национальный телеканал Сенегала РТС.

Проект, оцениваемый в 11,7 миллиарда франков КФА БКЭАО, займет территорию площадью примерно 500 гектаров. В его рамках планируется создать плантацию, где будет высажено около 78 тысяч деревьев манго, предприятия по переработке фруктов, а также центр сельскохозяйственного образования и исследований.

На предприятиях предполагается производить такую продукцию, как манговое пюре, сухофрукты и масло манго. Планируется, что проект будет обладать мощностью по переработке примерно 8,5 тысяч тонн манго в год.

На начальном этапе инициативы ожидается создание более 1 тысячи прямых рабочих мест, а в дальнейшем их количество должно возрасти до 2,5 тысяч.

Посредством этого проекта Мане стремится развивать сельское хозяйство в Бамбали и прилегающих районах, осуществлять местную переработку фруктов, а также создать новые возможности для трудоустройства и обучения для местного населения, особенно молодежи.

Садио МанеSM10 Agroдеревня Бамбалиплантация манго
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

США одобрили крупный пакет оружия для Украины — новый этап в противовоздушной оборонеСША одобрили крупный пакет оружия для Украины — новый этап в противовоздушной обороне19 сентября 19:50Советник президента России раскрыл подробности секретных документов!Советник президента России раскрыл подробности секретных документов!26 августа 23:42Илон Маск может стать первым в мире триллионеромИлон Маск может стать первым в мире триллионером4 июня 17:35В Непале дикий слон преследовал семью 14 лет и в итоге убил ее членовВ Непале дикий слон преследовал семью 14 лет и в итоге убил ее членов6 июля 22:30«Королева змей»: история китаянки, живущей с 60 тысячами ядовитых змей«Королева змей»: история китаянки, живущей с 60 тысячами ядовитых змей23 мая 00:18Китаянка содержит более 60 тысяч ядовитых змейКитаянка содержит более 60 тысяч ядовитых змей25 апреля 15:09
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына