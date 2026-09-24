Садио Мане инвестирует 20 миллионов долларов в свою родную деревню

Сенегальский футболист Садио Мане реализует агропромышленный проект стоимостью около 20 миллионов долларов в своей родной деревне Бамбали. Закладка фундамента проекта под названием СМ10 Агро состоялась 19 сентября. Об этом сообщил национальный телеканал Сенегала РТС.

Проект, оцениваемый в 11,7 миллиарда франков КФА БКЭАО, займет территорию площадью примерно 500 гектаров. В его рамках планируется создать плантацию, где будет высажено около 78 тысяч деревьев манго, предприятия по переработке фруктов, а также центр сельскохозяйственного образования и исследований.

На предприятиях предполагается производить такую продукцию, как манговое пюре, сухофрукты и масло манго. Планируется, что проект будет обладать мощностью по переработке примерно 8,5 тысяч тонн манго в год.

На начальном этапе инициативы ожидается создание более 1 тысячи прямых рабочих мест, а в дальнейшем их количество должно возрасти до 2,5 тысяч.

Посредством этого проекта Мане стремится развивать сельское хозяйство в Бамбали и прилегающих районах, осуществлять местную переработку фруктов, а также создать новые возможности для трудоустройства и обучения для местного населения, особенно молодежи.