В России резко выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и КОВИД-19

В России усиливается распространение респираторных инфекций. На 38-й неделе 2026 года было зарегистрировано 734 тысячи случаев заболевания ОРВИ, гриппом и КОВИД-19. Это на 33,8 процента больше по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в стране растет интенсивность распространения респираторных инфекций.

За одну неделю было зафиксировано 734 тысячи случаев.

По данным Роспотребнадзора, в текущем сезоне пик заболеваемости гриппом ожидается накануне новогодних праздников. Ситуация с респираторными инфекциями остается под наблюдением специалистов.