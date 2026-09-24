В России резко выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и КОВИД-19
В России усиливается распространение респираторных инфекций. На 38-й неделе 2026 года было зарегистрировано 734 тысячи случаев заболевания ОРВИ, гриппом и КОВИД-19. Это на 33,8 процента больше по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Роспотребнадзор.
По данным ведомства, в стране растет интенсивность распространения респираторных инфекций.
За одну неделю было зафиксировано 734 тысячи случаев.
По данным Роспотребнадзора, в текущем сезоне пик заболеваемости гриппом ожидается накануне новогодних праздников. Ситуация с респираторными инфекциями остается под наблюдением специалистов.
Комментарии 0
…