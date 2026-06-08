В Турции отец пытался выбросить трехлетнюю дочь из окна

Инцидент, произошедший в Анкаре, Турция, привлек внимание общественности. 5 июня текущего года мужчина взял в заложники свою трехлетнюю дочь, создав опасную ситуацию. Об этом сообщили местные СМИ.

Как сообщается, инцидент произошел в одной из квартир на улице 2022 в районе Пияде района Этимесгут. Мужчина, поссорившийся со своей супругой, взял маленькую девочку в заложники с ножом.

Очевидцы, увидевшие мужчину с ножом в одной руке и ребенком в другой из окна квартиры, немедленно позвонили в службу экстренного вызова 112. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные и бригады скорой помощи.

Правоохранительные органы и спасательные службы усилили меры безопасности в районе и попытались убедить подозреваемого отпустить дочь. Однако переговоры не дали ожидаемого результата.

После этого силы специального назначения провели оперативную операцию, в ходе которой мужчина был нейтрализован. Трехлетняя девочка была безопасно спасена и передана под наблюдение врачей. Подозреваемый также был доставлен в медицинское учреждение.

По данным полиции, благодаря оперативным действиям жизнь ребенка была спасена. Кроме того, во время операции получила травму служебная собака спецслужб, выполнявшая свои обязанности; в настоящее время ей оказывается ветеринарная помощь.

В настоящее время по данному факту продолжаются соответствующие следственные действия.