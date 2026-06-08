В Турции отец пытался выбросить трехлетнюю дочь из окна

·32·Мир
В Турции отец пытался выбросить трехлетнюю дочь из окна

Инцидент, произошедший в Анкаре, Турция, привлек внимание общественности. 5 июня текущего года мужчина взял в заложники свою трехлетнюю дочь, создав опасную ситуацию. Об этом сообщили местные СМИ.

Как сообщается, инцидент произошел в одной из квартир на улице 2022 в районе Пияде района Этимесгут. Мужчина, поссорившийся со своей супругой, взял маленькую девочку в заложники с ножом.

Очевидцы, увидевшие мужчину с ножом в одной руке и ребенком в другой из окна квартиры, немедленно позвонили в службу экстренного вызова 112. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные и бригады скорой помощи.

Правоохранительные органы и спасательные службы усилили меры безопасности в районе и попытались убедить подозреваемого отпустить дочь. Однако переговоры не дали ожидаемого результата.

После этого силы специального назначения провели оперативную операцию, в ходе которой мужчина был нейтрализован. Трехлетняя девочка была безопасно спасена и передана под наблюдение врачей. Подозреваемый также был доставлен в медицинское учреждение.

По данным полиции, благодаря оперативным действиям жизнь ребенка была спасена. Кроме того, во время операции получила травму служебная собака спецслужб, выполнявшая свои обязанности; в настоящее время ей оказывается ветеринарная помощь.

В настоящее время по данному факту продолжаются соответствующие следственные действия.

ТурцияАнкараЭтимесгютПияда112
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

США намерены отменить торговые ограничения для стран Центральной АзииСША намерены отменить торговые ограничения для стран Центральной АзииСегодня, 14:13Землетрясение магнитудой 7,8: чрезвычайное положение на ФилиппинахЗемлетрясение магнитудой 7,8: чрезвычайное положение на ФилиппинахСегодня, 13:53В результате разрушительного землетрясения на Филиппинах погибли многие людиВ результате разрушительного землетрясения на Филиппинах погибли многие людиСегодня, 13:53Уровень воды в Каспийском море стремительно снижаетсяУровень воды в Каспийском море стремительно снижаетсяСегодня, 13:14Иран предупредил Израиль о «мощном ударе»Иран предупредил Израиль о «мощном ударе»Сегодня, 13:05Трамп призвал Израиль и Иран к немедленному перемириюТрамп призвал Израиль и Иран к немедленному перемириюСегодня, 13:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление