Актер, признанный «самым красивым мужчиной в мире» во время тюремного заключения

·109·Мир
Актер, признанный «самым красивым мужчиной в мире» во время тюремного заключения

Мьянманский актер, модель и певец Паинг Тахон в 2021 году, находясь в тюрьме, был признан организацией ТК Кандлер самым красивым мужчиной в мире. Он занял первое место в рейтинге «100 Мост Хандсоме Факес оф 2021». Организация также добавила к его фотографии призыв «Фри тис ман» («Освободите этого человека»). Об этом сообщает Те Дай.

Паинг Тахон родился 17 сентября 1996 года в городе Каутаун в Мьянме. Он четвертый ребенок в семье, где воспитывалось шестеро детей. В 18 лет он переехал в Янгон и начал карьеру в модельном бизнесе. Позже он также занялся актерской и певческой деятельностью.

В 2017 году Паинг Тахон исполнил главную роль в фильме «Миднигхт Травеллер» и начал приобретать известность как актер. В те же годы его модельная карьера развивалась, и у него появилось много поклонников за пределами Мьянмы, в частности в Таиланде.

В 2020 году он занял 10-е место в рейтинге «100 Мост Хандсоме Факес», составленном ТК Кандлер. А в начале 2021 года он сбрил волосы и в течение 10 дней жил в буддийском монастыре в качестве монаха. Его фотографии того периода широко распространились в социальных сетях.

Однако 2021 год внес резкий поворот в его жизнь. 1 февраля, после захвата власти военными в Мьянме, в стране начались массовые акции протеста. Паинг Тахон также выступил против военного переворота, принял участие в демонстрациях и выразил свою позицию в социальных сетях.

Tatuajli erkakning turli qiyofadagi uchta surati yonma-yon joylashgan.

8 апреля 2021 года он был арестован военными в доме своей матери в Янгоне. Позже его страницы в социальных сетях были удалены.

27 декабря суд приговорил Паинг Тахона к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима по статье 505(а) Уголовного кодекса Мьянмы. Он содержался в тюрьме Инсейн.

Вскоре после этого ТК Кандлер опубликовал свой рейтинг за 2021 год. В нем Паинг Тахон среди более чем 130 тысяч кандидатов занял первую строчку списка «100 Мост Хандсоме Факес». Таким образом, это признание он получил именно в период нахождения в заключении.

Паинг Тахон провел в тюрьме около 11 месяцев и был освобожден 2 марта 2022 года в рамках объявленной государством амнистии.

Паинг ТахонTC Candler100 Most Handsome Facesтюрьма Инсейн
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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