Видеообращение, которое растрогало министра культуры Озодбека Назарбекова (видео)

Министр культуры Озодбек Назарбеков стал гостем передачи «Do‘stlar davrasida» на телеканале Madaniyat va Ma’rifat. В ходе передачи было показано неожиданное видеообращение.

В программе Назарбекову было направлено видеообращение от его школьной учительницы по литературе. Искренние слова и воспоминания наставницы глубоко взволновали министра.

После обращения своей учительницы Озодбек Назарбеков прослезился.

Во время искреннего обращения были затронуты воспоминания, связанные со школьными годами и отношениями между учителем и учеником. Эти моменты оказались очень трогательными и для самого Назарбекова.

Слова преподавателя задели сердце артиста и министра, став одним из самых эмоциональных моментов передачи.