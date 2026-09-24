Видеообращение, которое растрогало министра культуры Озодбека Назарбекова (видео)

·109·Культура
Видеообращение, которое растрогало министра культуры Озодбека Назарбекова (видео)

Министр культуры Озодбек Назарбеков стал гостем передачи «Do‘stlar davrasida» на телеканале Madaniyat va Ma’rifat. В ходе передачи было показано неожиданное видеообращение.

В программе Назарбекову было направлено видеообращение от его школьной учительницы по литературе. Искренние слова и воспоминания наставницы глубоко взволновали министра.

После обращения своей учительницы Озодбек Назарбеков прослезился.

Во время искреннего обращения были затронуты воспоминания, связанные со школьными годами и отношениями между учителем и учеником. Эти моменты оказались очень трогательными и для самого Назарбекова.

Слова преподавателя задели сердце артиста и министра, став одним из самых эмоциональных моментов передачи.

телеканал Madaniyat va Ma’rifatОзодбек НазарбековDo‘stlar davrasidaотношения учителя и ученика
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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