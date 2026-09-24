Видеообращение, которое растрогало министра культуры Озодбека Назарбекова (видео)
Министр культуры Озодбек Назарбеков стал гостем передачи «Do‘stlar davrasida» на телеканале Madaniyat va Ma’rifat. В ходе передачи было показано неожиданное видеообращение.
В программе Назарбекову было направлено видеообращение от его школьной учительницы по литературе. Искренние слова и воспоминания наставницы глубоко взволновали министра.
После обращения своей учительницы Озодбек Назарбеков прослезился.
Во время искреннего обращения были затронуты воспоминания, связанные со школьными годами и отношениями между учителем и учеником. Эти моменты оказались очень трогательными и для самого Назарбекова.
Слова преподавателя задели сердце артиста и министра, став одним из самых эмоциональных моментов передачи.
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