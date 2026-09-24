Ночная жизнь 24/7: Шавкат Мирзиёев ознакомился с новой улицей гастрономического туризма (видео)
В инфраструктуре туризма и сферы услуг города Андижана запущен еще один резонансный проект: в центре города создан современный гастрономический туристический центр, работающий круглосуточно (в режиме 24/7) и обладающий неповторимой привлекательностью. В рамках поездки в Андижанскую область Президент Шавкат Мирзиёев лично ознакомился с этой вновь созданной улицей гастрономического туризма в махалле Урикзор города. Стоимость этого крупного проекта, охватывающего улицы Машраба и Сарикуй общей протяженностью 1,2 километра, составляет 18 миллиардов сумов. Из этих средств 8 миллиардов сумов были выделены из государственного бюджета на дорожную и инженерную инфраструктуру, а 10 миллиардов сумов внесли в качестве прямых инвестиций инициативные местные предприниматели.
В результате на территории были созданы безопасные широкие дорожки для пешеходов и велосипедистов, музыкальные фонтаны, селфи-зоны, яркая система ночного освещения, спортивные и детские экоплощадки. Самое главное, что 30 предпринимателей в 35 торговых объектах и объектах общественного питания на этой улице осуществляют бесперебойное ночное обслуживание, получив возможность принимать более 10 тысяч жителей и иностранных туристов в день. Глава государства совершил пешую прогулку по новой улице и тепло пообщался с предпринимателями и вышедшими на прогулку горожанами.
И так, как этот проект на 18 миллиардов сумов изменит ночную экономику Андижана, сколько доходов принесут гастрономические улицы предпринимателям и почему этот опыт внедряется во всех областных центрах?
«1,2 км дорожек, режим 24/7 и 10 тысяч туристов в день»: 5 основных точек гастрономической улицы
Самые важные цифры и факты об улице в махалле Урикзор, которую осмотрел Шавкат Мирзиёев:
Современный променад протяженностью 1,2 километра: Улицы Машраб и Сарикуй полностью реконструированы и приспособлены для пешеходов, велосипедистов и семейного отдыха;
Государственно-частное партнерство на 18 миллиардов сумов: В проект привлечено 8 млрд сумов из бюджета и 10 млрд сумов инвестиций от предпринимателей;
Круглосуточная ночная экономика 24/7: В 35 торговых точках и точках сервиса на улице круглосуточно работают 30 субъектов предпринимательства;
100 новых постоянных рабочих мест: За счет расширения сферы услуг создано 100 новых доходных рабочих мест для местной молодежи и населения;
Пропускная способность 10 тысяч гостей в день: Инфраструктура способна принимать более 10 тысяч горожан и туристов в день, создавая гастрономический ажиотаж.
Градостроительство и туризм: Сравнение состояния обычной улицы и нового гастрономического променада
Анализ инженерных и сервисных обновлений, реализованных в махалле Урикзор:
Показатели и параметры
Состояние до проекта
Вновь созданная гастрономическая улица
Режим работы и ночная активность
Жизнь останавливалась после 20:00
Круглосуточный ночной сервис и питание в режиме 24/7
Удобство передвижения
Автомобильные пробки, узкие тротуары
Система 1,2 км пешеходных и безопасных велодорожек
Объем и структура инвестиций
Мелкие разрозненные торговые точки
18 млрд сумов (8 млрд госбюджет + 10 млрд частный бизнес)
Привлеченные предприниматели и объекты
Ограниченные индивидуальные магазины
35 торговых точек и 30 специализированных бизнес-субъектов
Занятость и рабочие места
Сезонные и малочисленные работники
100 постоянных рабочих мест с высоким уровнем обслуживания
Поток ежедневных туристов и гостей
Несколько сотен прохожих в день
Пропускная способность более 10 000 жителей и иностранных туристов в день
Ландшафт и культурная среда
Стандартное уличное освещение
Фонтаны, селфи-зоны, детские экоплощадки, спортивная зона
Урбанистика и экономическая экспертиза: Почему гастрономические улицы взрывают ночную экономику?
Выводы урбанистов, экспертов по туризму и финансистов:
Феномен «ночной экономики»: Экономика городов не должна ограничиваться только дневными часами работы; улицы в формате 24/7 удваивают товарооборот торговли и услуг, резко увеличивая поступления в бюджет;
Привлекательность пешеходной зоны и «уличной торговли»: На улицах с ограниченным движением машин или приспособленных для пешеходов люди проводят больше времени и делают больше покупок; фонтаны, селфи-зоны и детские экоплощадки выводят культуру семейного отдыха на новый уровень;
Идеальное партнерство государства и бизнеса: Тот факт, что 10 миллиардов из 18 миллиардов сумов внесли предприниматели, показывает, что бизнес с доверием инвестирует в созданную государством инфраструктуру (освещение, дорожки, коммуникации);
Бренд Андижана и поток гастротуризма: Андижанская кухня, сомса и национальные блюда уже популярны по всей республике; представление этого национального богатства в формате современной улицы 24/7 в несколько раз увеличит поток туристов из соседних областей долины, Ташкента и из-за рубежа.
Прогулка Шавката Мирзиёева по махалле Урикзор и его искренний диалог с гражданами в очередной раз продемонстрировали, что современное градостроительство и создание комфортной для человека среды обитания в Андижане являются главным критерием реформ.
А как вы считаете, сможет ли эта 1,2-километровая гастрономическая улица 24/7 в Андижане превратиться в самый оживленный и популярный туристический центр города? Какие блюда и услуги вы бы лично хотели видеть на таких улицах чаще? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь статьей, посвященной этим прекрасным изменениям в нашем городе, со всеми андижанцами и любителями путешествий!
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