Ночная жизнь 24/7: Шавкат Мирзиёев ознакомился с новой улицей гастрономического туризма (видео)

·3·Узбекистан
Ночная жизнь 24/7: Шавкат Мирзиёев ознакомился с новой улицей гастрономического туризма (видео)

В инфраструктуре туризма и сферы услуг города Андижана запущен еще один резонансный проект: в центре города создан современный гастрономический туристический центр, работающий круглосуточно (в режиме 24/7) и обладающий неповторимой привлекательностью. В рамках поездки в Андижанскую область Президент Шавкат Мирзиёев лично ознакомился с этой вновь созданной улицей гастрономического туризма в махалле Урикзор города. Стоимость этого крупного проекта, охватывающего улицы Машраба и Сарикуй общей протяженностью 1,2 километра, составляет 18 миллиардов сумов. Из этих средств 8 миллиардов сумов были выделены из государственного бюджета на дорожную и инженерную инфраструктуру, а 10 миллиардов сумов внесли в качестве прямых инвестиций инициативные местные предприниматели.

Ночная жизнь 24/7: Шавкат Мирзиёев ознакомился с новой улицей гастрономического туризма (видео)

В результате на территории были созданы безопасные широкие дорожки для пешеходов и велосипедистов, музыкальные фонтаны, селфи-зоны, яркая система ночного освещения, спортивные и детские экоплощадки. Самое главное, что 30 предпринимателей в 35 торговых объектах и объектах общественного питания на этой улице осуществляют бесперебойное ночное обслуживание, получив возможность принимать более 10 тысяч жителей и иностранных туристов в день. Глава государства совершил пешую прогулку по новой улице и тепло пообщался с предпринимателями и вышедшими на прогулку горожанами.

И так, как этот проект на 18 миллиардов сумов изменит ночную экономику Андижана, сколько доходов принесут гастрономические улицы предпринимателям и почему этот опыт внедряется во всех областных центрах?

Ночная жизнь 24/7: Шавкат Мирзиёев ознакомился с новой улицей гастрономического туризма (видео)

«1,2 км дорожек, режим 24/7 и 10 тысяч туристов в день»: 5 основных точек гастрономической улицы

Самые важные цифры и факты об улице в махалле Урикзор, которую осмотрел Шавкат Мирзиёев:

  • Современный променад протяженностью 1,2 километра: Улицы Машраб и Сарикуй полностью реконструированы и приспособлены для пешеходов, велосипедистов и семейного отдыха;

  • Государственно-частное партнерство на 18 миллиардов сумов: В проект привлечено 8 млрд сумов из бюджета и 10 млрд сумов инвестиций от предпринимателей;

  • Круглосуточная ночная экономика 24/7: В 35 торговых точках и точках сервиса на улице круглосуточно работают 30 субъектов предпринимательства;

  • 100 новых постоянных рабочих мест: За счет расширения сферы услуг создано 100 новых доходных рабочих мест для местной молодежи и населения;

  • Пропускная способность 10 тысяч гостей в день: Инфраструктура способна принимать более 10 тысяч горожан и туристов в день, создавая гастрономический ажиотаж.

Ночная жизнь 24/7: Шавкат Мирзиёев ознакомился с новой улицей гастрономического туризма (видео)

Градостроительство и туризм: Сравнение состояния обычной улицы и нового гастрономического променада

Анализ инженерных и сервисных обновлений, реализованных в махалле Урикзор:

Показатели и параметры

Состояние до проекта

Вновь созданная гастрономическая улица

Режим работы и ночная активность

Жизнь останавливалась после 20:00

Круглосуточный ночной сервис и питание в режиме 24/7

Удобство передвижения

Автомобильные пробки, узкие тротуары

Система 1,2 км пешеходных и безопасных велодорожек

Объем и структура инвестиций

Мелкие разрозненные торговые точки

18 млрд сумов (8 млрд госбюджет + 10 млрд частный бизнес)

Привлеченные предприниматели и объекты

Ограниченные индивидуальные магазины

35 торговых точек и 30 специализированных бизнес-субъектов

Занятость и рабочие места

Сезонные и малочисленные работники

100 постоянных рабочих мест с высоким уровнем обслуживания

Поток ежедневных туристов и гостей

Несколько сотен прохожих в день

Пропускная способность более 10 000 жителей и иностранных туристов в день

Ландшафт и культурная среда

Стандартное уличное освещение

Фонтаны, селфи-зоны, детские экоплощадки, спортивная зона

Ночная жизнь 24/7: Шавкат Мирзиёев ознакомился с новой улицей гастрономического туризма (видео)

Урбанистика и экономическая экспертиза: Почему гастрономические улицы взрывают ночную экономику?

Выводы урбанистов, экспертов по туризму и финансистов:

  • Феномен «ночной экономики»: Экономика городов не должна ограничиваться только дневными часами работы; улицы в формате 24/7 удваивают товарооборот торговли и услуг, резко увеличивая поступления в бюджет;

  • Привлекательность пешеходной зоны и «уличной торговли»: На улицах с ограниченным движением машин или приспособленных для пешеходов люди проводят больше времени и делают больше покупок; фонтаны, селфи-зоны и детские экоплощадки выводят культуру семейного отдыха на новый уровень;

  • Идеальное партнерство государства и бизнеса: Тот факт, что 10 миллиардов из 18 миллиардов сумов внесли предприниматели, показывает, что бизнес с доверием инвестирует в созданную государством инфраструктуру (освещение, дорожки, коммуникации);

  • Бренд Андижана и поток гастротуризма: Андижанская кухня, сомса и национальные блюда уже популярны по всей республике; представление этого национального богатства в формате современной улицы 24/7 в несколько раз увеличит поток туристов из соседних областей долины, Ташкента и из-за рубежа.

Ночная жизнь 24/7: Шавкат Мирзиёев ознакомился с новой улицей гастрономического туризма (видео)

Прогулка Шавката Мирзиёева по махалле Урикзор и его искренний диалог с гражданами в очередной раз продемонстрировали, что современное градостроительство и создание комфортной для человека среды обитания в Андижане являются главным критерием реформ.

А как вы считаете, сможет ли эта 1,2-километровая гастрономическая улица 24/7 в Андижане превратиться в самый оживленный и популярный туристический центр города? Какие блюда и услуги вы бы лично хотели видеть на таких улицах чаще? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь статьей, посвященной этим прекрасным изменениям в нашем городе, со всеми андижанцами и любителями путешествий!

Андижанская гастрономическая улицаШавкат Мирзиёевмахалла Урикзорночная экономика 24/7
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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