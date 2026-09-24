Первое поражение на Олимпиаде: Узбекистан уступил Германии в 8-м туре

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Первое поражение на Олимпиаде: Узбекистан уступил Германии в 8-м туре

8-й тур 46-й Всемирной шахматной олимпиады, проходящей в Самарканде, подарил болельщикам и экспертам невероятное волнение и неожиданные драматические повороты. Основная мужская сборная Узбекистана, которая в первых 7 турах показала стопроцентный результат и уверенно удерживала единоличное лидерство, была вынуждена признать свое первое поражение на этой Олимпиаде.

В крайне тяжелом противостоянии против сборной Германии, несмотря на яркую победу Джавохира Синдарова над Маттиасом Блюбаумом, победы братьев Фредерика и Расмуса Сване принесли гостям успех со счетом 2,5 : 1,5; ничья Нодирбека Абдусатторова на 1-й доске с Венсаном Кеймером не смогла спасти общий исход матча.

Однако в этом туре нашлось немало героев, подаривших огромную радость поклонникам узбекских шахмат: основная женская сборная Узбекистана во главе с Афрузой Хамдамовой победила сильную сборную Нидерландов со счетом 3:1, а молодежная мужская команда Узбекистан-2 преподнесла одну из главных сенсаций тура, обыграв сборную Англии, состоящую из именитых гроссмейстеров, со счетом 2,5 : 1,5!

Итак, что пошло не так в матче с Германией после безупречного хода из 7 туров, какую надежду вселяют яркие игры Синдарова и Хамдамовой в наши сборные и как оцениваются шансы на медали перед решающими тремя турами Олимпиады?

«Первое поражение, триумф девушек и поражение Англии»: 5 главных моментов 8-го тура

В Самарканде на 46-й Олимпиаде самые важные события и результаты 8-го тура:

  • Первое поражение и перерыв: После 7-матчевой победной серии основная сборная Узбекистана минимально уступила Германии со счетом 1,5 : 2,5;

  • Яркий мастер-класс от Джавохира Синдарова: Победив сильного гроссмейстера Маттиаса Блюбаума на 2-й доске, Синдаров еще больше повысил свой личный рейтинг и остается одним из самых надежных игроков турнира;

  • Женский триумф во главе с Афрузой Хамдамовой: Наши девушки победили сборную Нидерландов со счетом 3:1 и сделали важный шаг к пьедесталу;

  • «Английская сенсация» от Узбекистана-2: Сборная Англии, имеющая в составе таких опытных гигантов, как Майкл Адамс, была повержена нашими представителями благодаря победе Хумоюна Бегмуратова (2,5 : 1,5);

  • Интрига за медали на пике: После 8-го тура борьба за лидерство стала еще более острой, и оставшиеся 3 тура определят судьбу чемпионства.

Первое поражение на Олимпиаде: Узбекистан уступил Германии в 8-м туре

Самарканд-2026: подробный реестр результатов 8-го тура по всем доскам

Полные протокольные показатели всех наших мужских и женских сборных:

Матчи мужских команд

Пара

Доски и противостояние соперников

Результат

Общее значение партии

Германия – Узбекистан-1

(Итог: 2,5 : 1,5)

Венсан Кеймер — Нодирбек Абдусатторов

0,5 : 0,5

Тяжелая и напряженная гроссмейстерская ничья на 1-й доске

Джавохир Синдаров — Маттиас Блюбаум

1 : 0

Позиционная атака и безупречная победа Синдарова

Фредерик Сване — Нодирбек Якуббоев

1 : 0

Активная игра и тактическое превосходство соперника

Шамсиддин Вохидов — Расмус Сване

0 : 1

Напряжение в цейтноте и потеря очка

Англия – Узбекистан-2

(Итог: 1,5 : 2,5)

Майкл Адамс — Джахонгир Вахидов

0,5 : 0,5

Крепкая защита и ничья против легендарного Адамса

Абдималик Адисалимов — Маророа Гавейн

0,5 : 0,5

Важное пол-очка в равной позиции

Люк Макшейн — Мухаммадзохид Суяров

0,5 : 0,5

Ничья, добытая в активной борьбе

Хумоюн Бегмуратов — Дэниел Фернандес

1 : 0

Золотая победа Бегмуратова, решившая исход матча!

Узбекистан-3 – Швейцария

(Итог: 1 : 3)

Саидакбар Сайдалиев — Себастьян Богнер

0 : 1

Превосходство опытного швейцарского лидера

Бахром Бахриллаев — Нико Георгиадис

0,5 : 0,5

Равенство сил на 2-й доске

Алмас Рахматуллаев — Ли Мин Пэн

0 : 1

Превосходство соперника в сложном эндшпиле

Фабиан Баенцигер — Мухаммадали Абдурахмонов

0,5 : 0,5

Боевая ничья в бескомпромиссной борьбе

Матчи женских команд

Пара

Доски и противостояние соперников

Результат

Общее значение партии

Нидерланды – Узбекистан-1

(Итог: 1 : 3)

Элин Ройберс — Афруза Хамдамова

0 : 1

Невероятная мастерская победа Афрузы на 1-й доске!

Умида Омонова — Пэн Чжаоцинь

0 : 1

Успех опытного китайско-голландского ветерана

Махтельд ван Форест — Нилуфархон Имомкузиева

0 : 1

Точная комбинация и чистая победа Имомкузиевой

Гулдона Каримова — Анна-Майя Казарян

1 : 0

Стойкая игра Каримовой, поставившей окончательную точку

Куба – Узбекистан-2

(Итог: 3 : 1)

Марица Аррибас — Нилуфар Якуббаева

1 : 0

Победа кубинского лидера на 1-й доске

Марджона Маликова — Ерисбель Миранда

0,5 : 0,5

Жесткое сопротивление и достойная ничья

Яниела Форгас — Мадинабону Халилова

0,5 : 0,5

Стабильная защита и пол-очка

Асал Салимова — Инеймиг Эрнандес

0 : 1

Очко кубинцев на последней доске

Ямайка – Узбекистан (дополнительная)

(Итог: 1 : 3)

Адани Кларк — Зилола Актамова

0 : 1

Уверенная победа Актамовой

Мафтуна Бобомуродова — Рейчел Миллер

1 : 0

Атака Бобомуродовой, оставившая соперницу без шансов

Кайя Гейл — Шохина Ахмедова

0 : 1

Полное превосходство Ахмедовой над соперницей

Барчиной Шокиржонова — Габриэла Уотсон

0 : 1

Единственное очко представителя Ямайки

Первое поражение на Олимпиаде: Узбекистан уступил Германии в 8-м туреПервое поражение на Олимпиаде: Узбекистан уступил Германии в 8-м туре

Шахматы и турнирная экспертиза: какова ситуация после поражения от Германии и что ждет впереди?

Выводы международных шахматных аналитиков и гроссмейстеров:

  • «Одно поражение — не трагедия»: В таком тяжелом марафоне из 11 туров, как Олимпиада, спотыкаются даже самые мощные команды; когда мы стали чемпионами на Олимпиаде в Ченнаи в 2022 году, наша сборная также проходила через тяжелые ничьи; сегодня Германия обладает молодым и очень сильным поколением (Кеймер, братья Сване), они приехали на турнир с серьезной подготовкой;

  • Чемпионская форма Джавохира Синдарова: Синдаров остается шахматистом, показывающим самую надежную игру на протяжении всего соревнования; его разгром такого именитого защитника, как Блюбаум, показывает, что он находится на пике своей карьеры в психологическом и тактическом плане;

  • Феномен Афрузы Хамдамовой: Победа Афрузы над сильной Элин Ройберс на 1-й доске в женской сборной резко подняла командный дух наших девушек; победа со счетом 3:1 над таким европейским грандом, как Нидерланды, создала огромную возможность для наших женщин впервые в истории подняться на олимпийский пьедестал;

  • Мужество команды Узбекистан-2: Победа над сборной Англии во главе с Майклом Адамсом доказывает, насколько силен наш резервный состав и что в нашей стране сформированы две равносильные олимпийские сборные по шахматам;

  • Последние 3 тура — золотой финал: Сейчас наша мужская сборная должна сделать правильные выводы из поражения и выложиться на полную в 9-м, 10-м и 11-м турах; в швейцарской системе взаимная потеря очков основными конкурентами позволит Узбекистану снова вернуться на первое место.

Борьба в Самарканде продолжается, и битва за чемпионство только сейчас достигла своего апогея!

Как вы думаете, сможет ли мужская сборная Узбекистана после неожиданного поражения в матче с Германией победить всех соперников в оставшихся 3 турах и защитить главный кубок Олимпиады? Как лично вы оцениваете победу наших девушек над Нидерландами со счетом 3:1? Оставляйте свои личные мнения и слова поддержки нашим шахматистам в комментариях и делитесь анализом этой исторической Олимпиады в нашей стране со всеми любителями шахмат!

46-я Всемирная шахматная олимпиадаСамаркандДжавохир СиндаровАфруза ХамдамоваШахматы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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