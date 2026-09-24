Первое поражение на Олимпиаде: Узбекистан уступил Германии в 8-м туре

8-й тур 46-й Всемирной шахматной олимпиады, проходящей в Самарканде, подарил болельщикам и экспертам невероятное волнение и неожиданные драматические повороты. Основная мужская сборная Узбекистана, которая в первых 7 турах показала стопроцентный результат и уверенно удерживала единоличное лидерство, была вынуждена признать свое первое поражение на этой Олимпиаде.

В крайне тяжелом противостоянии против сборной Германии, несмотря на яркую победу Джавохира Синдарова над Маттиасом Блюбаумом, победы братьев Фредерика и Расмуса Сване принесли гостям успех со счетом 2,5 : 1,5; ничья Нодирбека Абдусатторова на 1-й доске с Венсаном Кеймером не смогла спасти общий исход матча.

Однако в этом туре нашлось немало героев, подаривших огромную радость поклонникам узбекских шахмат: основная женская сборная Узбекистана во главе с Афрузой Хамдамовой победила сильную сборную Нидерландов со счетом 3:1, а молодежная мужская команда Узбекистан-2 преподнесла одну из главных сенсаций тура, обыграв сборную Англии, состоящую из именитых гроссмейстеров, со счетом 2,5 : 1,5!

Итак, что пошло не так в матче с Германией после безупречного хода из 7 туров, какую надежду вселяют яркие игры Синдарова и Хамдамовой в наши сборные и как оцениваются шансы на медали перед решающими тремя турами Олимпиады?

«Первое поражение, триумф девушек и поражение Англии»: 5 главных моментов 8-го тура

В Самарканде на 46-й Олимпиаде самые важные события и результаты 8-го тура:

Первое поражение и перерыв: После 7-матчевой победной серии основная сборная Узбекистана минимально уступила Германии со счетом 1,5 : 2,5;

Яркий мастер-класс от Джавохира Синдарова: Победив сильного гроссмейстера Маттиаса Блюбаума на 2-й доске, Синдаров еще больше повысил свой личный рейтинг и остается одним из самых надежных игроков турнира;

Женский триумф во главе с Афрузой Хамдамовой: Наши девушки победили сборную Нидерландов со счетом 3:1 и сделали важный шаг к пьедесталу;

«Английская сенсация» от Узбекистана-2: Сборная Англии, имеющая в составе таких опытных гигантов, как Майкл Адамс, была повержена нашими представителями благодаря победе Хумоюна Бегмуратова (2,5 : 1,5);

Интрига за медали на пике: После 8-го тура борьба за лидерство стала еще более острой, и оставшиеся 3 тура определят судьбу чемпионства.

Самарканд-2026: подробный реестр результатов 8-го тура по всем доскам

Полные протокольные показатели всех наших мужских и женских сборных:

Матчи мужских команд

Пара Доски и противостояние соперников Результат Общее значение партии Германия – Узбекистан-1 (Итог: 2,5 : 1,5) Венсан Кеймер — Нодирбек Абдусатторов 0,5 : 0,5 Тяжелая и напряженная гроссмейстерская ничья на 1-й доске Джавохир Синдаров — Маттиас Блюбаум 1 : 0 Позиционная атака и безупречная победа Синдарова Фредерик Сване — Нодирбек Якуббоев 1 : 0 Активная игра и тактическое превосходство соперника Шамсиддин Вохидов — Расмус Сване 0 : 1 Напряжение в цейтноте и потеря очка Англия – Узбекистан-2 (Итог: 1,5 : 2,5) Майкл Адамс — Джахонгир Вахидов 0,5 : 0,5 Крепкая защита и ничья против легендарного Адамса Абдималик Адисалимов — Маророа Гавейн 0,5 : 0,5 Важное пол-очка в равной позиции Люк Макшейн — Мухаммадзохид Суяров 0,5 : 0,5 Ничья, добытая в активной борьбе Хумоюн Бегмуратов — Дэниел Фернандес 1 : 0 Золотая победа Бегмуратова, решившая исход матча! Узбекистан-3 – Швейцария (Итог: 1 : 3) Саидакбар Сайдалиев — Себастьян Богнер 0 : 1 Превосходство опытного швейцарского лидера Бахром Бахриллаев — Нико Георгиадис 0,5 : 0,5 Равенство сил на 2-й доске Алмас Рахматуллаев — Ли Мин Пэн 0 : 1 Превосходство соперника в сложном эндшпиле Фабиан Баенцигер — Мухаммадали Абдурахмонов 0,5 : 0,5 Боевая ничья в бескомпромиссной борьбе

Матчи женских команд

Пара Доски и противостояние соперников Результат Общее значение партии Нидерланды – Узбекистан-1 (Итог: 1 : 3) Элин Ройберс — Афруза Хамдамова 0 : 1 Невероятная мастерская победа Афрузы на 1-й доске! Умида Омонова — Пэн Чжаоцинь 0 : 1 Успех опытного китайско-голландского ветерана Махтельд ван Форест — Нилуфархон Имомкузиева 0 : 1 Точная комбинация и чистая победа Имомкузиевой Гулдона Каримова — Анна-Майя Казарян 1 : 0 Стойкая игра Каримовой, поставившей окончательную точку Куба – Узбекистан-2 (Итог: 3 : 1) Марица Аррибас — Нилуфар Якуббаева 1 : 0 Победа кубинского лидера на 1-й доске Марджона Маликова — Ерисбель Миранда 0,5 : 0,5 Жесткое сопротивление и достойная ничья Яниела Форгас — Мадинабону Халилова 0,5 : 0,5 Стабильная защита и пол-очка Асал Салимова — Инеймиг Эрнандес 0 : 1 Очко кубинцев на последней доске Ямайка – Узбекистан (дополнительная) (Итог: 1 : 3) Адани Кларк — Зилола Актамова 0 : 1 Уверенная победа Актамовой Мафтуна Бобомуродова — Рейчел Миллер 1 : 0 Атака Бобомуродовой, оставившая соперницу без шансов Кайя Гейл — Шохина Ахмедова 0 : 1 Полное превосходство Ахмедовой над соперницей Барчиной Шокиржонова — Габриэла Уотсон 0 : 1 Единственное очко представителя Ямайки

Шахматы и турнирная экспертиза: какова ситуация после поражения от Германии и что ждет впереди?

Выводы международных шахматных аналитиков и гроссмейстеров:

«Одно поражение — не трагедия»: В таком тяжелом марафоне из 11 туров, как Олимпиада, спотыкаются даже самые мощные команды; когда мы стали чемпионами на Олимпиаде в Ченнаи в 2022 году, наша сборная также проходила через тяжелые ничьи; сегодня Германия обладает молодым и очень сильным поколением (Кеймер, братья Сване), они приехали на турнир с серьезной подготовкой;

Чемпионская форма Джавохира Синдарова: Синдаров остается шахматистом, показывающим самую надежную игру на протяжении всего соревнования; его разгром такого именитого защитника, как Блюбаум, показывает, что он находится на пике своей карьеры в психологическом и тактическом плане;

Феномен Афрузы Хамдамовой: Победа Афрузы над сильной Элин Ройберс на 1-й доске в женской сборной резко подняла командный дух наших девушек; победа со счетом 3:1 над таким европейским грандом, как Нидерланды, создала огромную возможность для наших женщин впервые в истории подняться на олимпийский пьедестал;

Мужество команды Узбекистан-2: Победа над сборной Англии во главе с Майклом Адамсом доказывает, насколько силен наш резервный состав и что в нашей стране сформированы две равносильные олимпийские сборные по шахматам;

Последние 3 тура — золотой финал: Сейчас наша мужская сборная должна сделать правильные выводы из поражения и выложиться на полную в 9-м, 10-м и 11-м турах; в швейцарской системе взаимная потеря очков основными конкурентами позволит Узбекистану снова вернуться на первое место.

Борьба в Самарканде продолжается, и битва за чемпионство только сейчас достигла своего апогея!

Как вы думаете, сможет ли мужская сборная Узбекистана после неожиданного поражения в матче с Германией победить всех соперников в оставшихся 3 турах и защитить главный кубок Олимпиады? Как лично вы оцениваете победу наших девушек над Нидерландами со счетом 3:1? Оставляйте свои личные мнения и слова поддержки нашим шахматистам в комментариях и делитесь анализом этой исторической Олимпиады в нашей стране со всеми любителями шахмат!