Первое поражение на Олимпиаде: Узбекистан уступил Германии в 8-м туре
8-й тур 46-й Всемирной шахматной олимпиады, проходящей в Самарканде, подарил болельщикам и экспертам невероятное волнение и неожиданные драматические повороты. Основная мужская сборная Узбекистана, которая в первых 7 турах показала стопроцентный результат и уверенно удерживала единоличное лидерство, была вынуждена признать свое первое поражение на этой Олимпиаде.
В крайне тяжелом противостоянии против сборной Германии, несмотря на яркую победу Джавохира Синдарова над Маттиасом Блюбаумом, победы братьев Фредерика и Расмуса Сване принесли гостям успех со счетом 2,5 : 1,5; ничья Нодирбека Абдусатторова на 1-й доске с Венсаном Кеймером не смогла спасти общий исход матча.
Однако в этом туре нашлось немало героев, подаривших огромную радость поклонникам узбекских шахмат: основная женская сборная Узбекистана во главе с Афрузой Хамдамовой победила сильную сборную Нидерландов со счетом 3:1, а молодежная мужская команда Узбекистан-2 преподнесла одну из главных сенсаций тура, обыграв сборную Англии, состоящую из именитых гроссмейстеров, со счетом 2,5 : 1,5!
Итак, что пошло не так в матче с Германией после безупречного хода из 7 туров, какую надежду вселяют яркие игры Синдарова и Хамдамовой в наши сборные и как оцениваются шансы на медали перед решающими тремя турами Олимпиады?
«Первое поражение, триумф девушек и поражение Англии»: 5 главных моментов 8-го тура
В Самарканде на 46-й Олимпиаде самые важные события и результаты 8-го тура:
Первое поражение и перерыв: После 7-матчевой победной серии основная сборная Узбекистана минимально уступила Германии со счетом 1,5 : 2,5;
Яркий мастер-класс от Джавохира Синдарова: Победив сильного гроссмейстера Маттиаса Блюбаума на 2-й доске, Синдаров еще больше повысил свой личный рейтинг и остается одним из самых надежных игроков турнира;
Женский триумф во главе с Афрузой Хамдамовой: Наши девушки победили сборную Нидерландов со счетом 3:1 и сделали важный шаг к пьедесталу;
«Английская сенсация» от Узбекистана-2: Сборная Англии, имеющая в составе таких опытных гигантов, как Майкл Адамс, была повержена нашими представителями благодаря победе Хумоюна Бегмуратова (2,5 : 1,5);
Интрига за медали на пике: После 8-го тура борьба за лидерство стала еще более острой, и оставшиеся 3 тура определят судьбу чемпионства.
Самарканд-2026: подробный реестр результатов 8-го тура по всем доскам
Полные протокольные показатели всех наших мужских и женских сборных:
Матчи мужских команд
Пара
Доски и противостояние соперников
Результат
Общее значение партии
Германия – Узбекистан-1
(Итог: 2,5 : 1,5)
Венсан Кеймер — Нодирбек Абдусатторов
0,5 : 0,5
Тяжелая и напряженная гроссмейстерская ничья на 1-й доске
Джавохир Синдаров — Маттиас Блюбаум
1 : 0
Позиционная атака и безупречная победа Синдарова
Фредерик Сване — Нодирбек Якуббоев
1 : 0
Активная игра и тактическое превосходство соперника
Шамсиддин Вохидов — Расмус Сване
0 : 1
Напряжение в цейтноте и потеря очка
Англия – Узбекистан-2
(Итог: 1,5 : 2,5)
Майкл Адамс — Джахонгир Вахидов
0,5 : 0,5
Крепкая защита и ничья против легендарного Адамса
Абдималик Адисалимов — Маророа Гавейн
0,5 : 0,5
Важное пол-очка в равной позиции
Люк Макшейн — Мухаммадзохид Суяров
0,5 : 0,5
Ничья, добытая в активной борьбе
Хумоюн Бегмуратов — Дэниел Фернандес
1 : 0
Золотая победа Бегмуратова, решившая исход матча!
Узбекистан-3 – Швейцария
(Итог: 1 : 3)
Саидакбар Сайдалиев — Себастьян Богнер
0 : 1
Превосходство опытного швейцарского лидера
Бахром Бахриллаев — Нико Георгиадис
0,5 : 0,5
Равенство сил на 2-й доске
Алмас Рахматуллаев — Ли Мин Пэн
0 : 1
Превосходство соперника в сложном эндшпиле
Фабиан Баенцигер — Мухаммадали Абдурахмонов
0,5 : 0,5
Боевая ничья в бескомпромиссной борьбе
Матчи женских команд
Пара
Доски и противостояние соперников
Результат
Общее значение партии
Нидерланды – Узбекистан-1
(Итог: 1 : 3)
Элин Ройберс — Афруза Хамдамова
0 : 1
Невероятная мастерская победа Афрузы на 1-й доске!
Умида Омонова — Пэн Чжаоцинь
0 : 1
Успех опытного китайско-голландского ветерана
Махтельд ван Форест — Нилуфархон Имомкузиева
0 : 1
Точная комбинация и чистая победа Имомкузиевой
Гулдона Каримова — Анна-Майя Казарян
1 : 0
Стойкая игра Каримовой, поставившей окончательную точку
Куба – Узбекистан-2
(Итог: 3 : 1)
Марица Аррибас — Нилуфар Якуббаева
1 : 0
Победа кубинского лидера на 1-й доске
Марджона Маликова — Ерисбель Миранда
0,5 : 0,5
Жесткое сопротивление и достойная ничья
Яниела Форгас — Мадинабону Халилова
0,5 : 0,5
Стабильная защита и пол-очка
Асал Салимова — Инеймиг Эрнандес
0 : 1
Очко кубинцев на последней доске
Ямайка – Узбекистан (дополнительная)
(Итог: 1 : 3)
Адани Кларк — Зилола Актамова
0 : 1
Уверенная победа Актамовой
Мафтуна Бобомуродова — Рейчел Миллер
1 : 0
Атака Бобомуродовой, оставившая соперницу без шансов
Кайя Гейл — Шохина Ахмедова
0 : 1
Полное превосходство Ахмедовой над соперницей
Барчиной Шокиржонова — Габриэла Уотсон
0 : 1
Единственное очко представителя Ямайки
Шахматы и турнирная экспертиза: какова ситуация после поражения от Германии и что ждет впереди?
Выводы международных шахматных аналитиков и гроссмейстеров:
«Одно поражение — не трагедия»: В таком тяжелом марафоне из 11 туров, как Олимпиада, спотыкаются даже самые мощные команды; когда мы стали чемпионами на Олимпиаде в Ченнаи в 2022 году, наша сборная также проходила через тяжелые ничьи; сегодня Германия обладает молодым и очень сильным поколением (Кеймер, братья Сване), они приехали на турнир с серьезной подготовкой;
Чемпионская форма Джавохира Синдарова: Синдаров остается шахматистом, показывающим самую надежную игру на протяжении всего соревнования; его разгром такого именитого защитника, как Блюбаум, показывает, что он находится на пике своей карьеры в психологическом и тактическом плане;
Феномен Афрузы Хамдамовой: Победа Афрузы над сильной Элин Ройберс на 1-й доске в женской сборной резко подняла командный дух наших девушек; победа со счетом 3:1 над таким европейским грандом, как Нидерланды, создала огромную возможность для наших женщин впервые в истории подняться на олимпийский пьедестал;
Мужество команды Узбекистан-2: Победа над сборной Англии во главе с Майклом Адамсом доказывает, насколько силен наш резервный состав и что в нашей стране сформированы две равносильные олимпийские сборные по шахматам;
Последние 3 тура — золотой финал: Сейчас наша мужская сборная должна сделать правильные выводы из поражения и выложиться на полную в 9-м, 10-м и 11-м турах; в швейцарской системе взаимная потеря очков основными конкурентами позволит Узбекистану снова вернуться на первое место.
Борьба в Самарканде продолжается, и битва за чемпионство только сейчас достигла своего апогея!
Как вы думаете, сможет ли мужская сборная Узбекистана после неожиданного поражения в матче с Германией победить всех соперников в оставшихся 3 турах и защитить главный кубок Олимпиады? Как лично вы оцениваете победу наших девушек над Нидерландами со счетом 3:1? Оставляйте свои личные мнения и слова поддержки нашим шахматистам в комментариях и делитесь анализом этой исторической Олимпиады в нашей стране со всеми любителями шахмат!
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