В Якутии в глазу мужчины 4 месяца росло семя дерева

·1·Мир
В Якутии в глазу мужчины 4 месяца росло семя дерева

В Якутии врачи удалили из тканей глаза мужчины проросшее семя дерева. Удивительно, но семя росло в его глазу на протяжении четырех месяцев.

Сообщается, что инцидент произошел в лесу. В результате попадания ветки дерева в глаз мужчины, семя оказалось под веком. Сначала этому не придали значения, но со временем у него начались боли в голове и глазу.

Когда врачи провели обследование, выяснилось, что внутри тканей глаза проросло семя. За четыре месяца оно выросло примерно до 3 миллиметров.

Специалисты удалили семя с помощью иглы под местной анестезией.

Отмечается, что после процедуры состояние глаза мужчины в норме.

Якутиямедицинаофтальмология
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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