В Пакистане грузовой самолет с пятью членами экипажа пропал с радаров

В Пакистане грузовой самолет Boeing 737-400 авиакомпании К2 Аирвайс пропал с радаров во время рейса из Шарджи в Карачи. На борту самолета находились пять членов экипажа, сообщает Анхор.уз.

Согласно имеющимся данным, воздушное судно исчезло с радаров над Аравийским морем к западу от Карачи. Перед потерей связи пилот сообщил о проблемах с навигационной системой.

Управление аэропортов Пакистана заявило, что радары зафиксировали резкое снижение высоты и внезапное изменение курса самолета. После этого связь с экипажем прервалась.

Сервис Флигхтрадар24 сообщил, что предварительные данные АДС-Б могут указывать на возможную авиакатастрофу. Однако официально крушение самолета пока не подтверждено.

В район предполагаемого происшествия были направлены силы Военно-морских и Военно-воздушных сил Пакистана. В поисковых работах участвуют военный корабль ПНС Зулфикар, самолет дальнего радиолокационного обнаружения Сааб 2000 Эриее и коммерческое судно Лахоре, принадлежащее Пакистанской национальной судоходной корпорации.

Boeing 737-400 ранее использовался как пассажирский самолет. В 2012 году он был переоборудован для грузоперевозок.

Последняя крупная авиакатастрофа в Пакистане произошла в 2020 году, когда самолет Пакистан Интернатионал Аирлинес потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Карачи. Тогда из 99 человек на борту выжили двое.