Женщину, открывшую душу искусственному интеллекту, чат-бот сдал полиции
Произошел случай, который стал серьезным предупреждением для тех, кто считает чат-боты с искусственным интеллектом личным дневником или безотказным собеседником, которому можно доверить абсолютные секреты. Жительница американского штата Флорида регулярно использовала популярную систему искусственного интеллекта Claude в качестве дневника для записи своих личных мыслей. Однако это «доверие» неожиданно закончилось арестом женщины и возбуждением против нее уголовного дела.
Этот инцидент в очередной раз доказал, что цифровая безопасность и конфиденциальность персональных данных в нейросетях не являются абсолютными.
Как алгоритм распознал угрозу?
Согласно информации, предоставленной офисом местного шерифа, очередные записи женщины, сделанные в чат-боте, привели в действие систему безопасности:
Признаки насилия: Среди предложений, написанных женщиной как личный дневник, содержались прямые угрозы физического насилия и агрессивного характера в адрес сотрудников местного управления шерифа;
Сигнал безопасности: Протоколы безопасности Claude расценили эти переписки как серьезную потенциальную угрозу жизни людей и государственному ведомству;
Человеческий контроль: После того как алгоритм подал сигнал, этот текст был перепроверен живыми модераторами компании («Anthropic»), и после оценки угрозы как реальной информация была немедленно передана местной полиции.
Арест и официальное обвинение
На основе полученных данных полиция оперативно приняла меры, установила автора переписки и задержала ее:
Выдвинутое обвинение: В настоящее время женщине предъявлено обвинение в письменной угрозе насилия и теракта;
Юридический статус: Местные ведомства подчеркивают, что это пока предварительное обвинение, а окончательное решение будет определено решением суда.
Безопасно ли доверять секреты АИ-чатам?
Этот инцидент развеял самую большую иллюзию при использовании современных платформ искусственного интеллекта:
Нет абсолютной конфиденциальности: Многие пользователи думают об искусственном интеллекте как о «слушателе, который умеет хранить секреты». На самом деле в лицензионных соглашениях крупных ИТ-компаний прописана обязанность передавать данные правоохранительным органам в случае выявления экстремизма, самоубийства или угроз убийства;
Контроль модераторов: Сложные и подозрительные запросы рассматриваются не только машинным кодом, но и людьми-модераторами.
Специалисты рекомендуют пользователям при общении с системами ИИ не вводить в письменной форме мысли личного, правового или потенциально опасного характера и не воспринимать платформы как обычный дневник.
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